Boninho se despede da Globo após 40 anos na emissora: 'Linda história'

O diretor Boninho compartilhou um vídeo com momentos marcantes de sua carreira na TV Globo ao se despedir oficialmente da emissora

O diretor de TV Boninho usou as redes sociais na noite de domingo, 22, para se despedir oficialmente da Globo, emissora na qual trabalhou por mais de 40 anos. O marido de Ana Furtado revelou publicamente o fim de seu contrato com a empresa em setembro deste ano.

Em seu Instagram oficial, Boninho resgatou momentos marcantes de sua longa carreira nas telinhas e agradeceu a grande parceria da Globo e do público durante as mais de quatro décadas de trabalho.

"Mais de 40 anos de Globo fazendo o que eu mais amo: televisão! Quantos programas, formatos, ideias, amigos, sucessos, outros nem tanto, mas sempre sem medo de errar! Por causa de tudo que fiz, tive a oportunidade de escrever uma linda história que me deixa cheio de orgulho e gratidão", iniciou ele na legenda.

"Nela conheci a Ana, meu grande amor. E me despedi com o mais lindo especial que já fiz do meu, do nosso grande e amado Roberto Carlos. Encerrar esse ciclo assim foi lindo demais. Obrigado Globo, meus amigos e parceiros que caminharam ao meu lado e colaboraram para cada projeto brilhar ainda mais", continuou.

Por fim, o 'Big Boss' desejou que seu novo desafio profissional seja tão bom quanto os últimos 40 anos: "Obrigado também a vocês que sempre estão por aqui torcendo, curtindo. E que a nova história que começarei a trilhar a partir de 2025 seja tão feliz como eu fui nesses anos todos junto com vocês", concluiu.

Vale lembrar que, de acordo com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, Boninho recebeu uma proposta da Globo para seguir na emissora em outras funções, mas preferiu sair ao invés de deixar o cargo de diretor.

Por que Boninho saiu da Globo?

O diretor de TV Boninho encerrou o contrato com a Globo depois de 40 anos de trabalho e abriu o jogo sobre o verdadeiro motivo para sair do canal. Em uma participação no Rio Market 2024, ele explicou sua decisão de não renovar o vínculo com a emissora.

"Tem que deixar a coisa acontecer. Na época do Boni, a gente tinha total liberdade para pirar. Depende do ‘comandante’. Eu sempre tive liberdade. Talvez por isso eu saí da Globo, porque deixei de ter essa liberdade", disse ele.

Então, ele garantiu que tem novos projetos para seguir trabalhando. "Digo que comecei jogando bola de gude nos corredores da TV Globo, agora vou ter que jogar bola de gude em outros corredores, mas vou continuar jogando", disse ele, e completou: "Só posso dizer que tenho projetos futuros".

