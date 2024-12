Pergunta fez cantora desistir do 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia responder?

Talitha Costa desistiu do quadro Quem Quer Ser um Milionário? , do Domingão com Huck, na TV Globo, após não saber a resposta para uma pergunta

A cantora e funcionária pública de 39 anos Talitha Costa desistiu de continuar na atração Quem Quer Ser um Milionário? , do programa Domingão com Huck, na TV Globo, após não saber a resposta correta para uma pergunta sobre história. Com isso, ela abandonou a disputa faltando apenas três perguntas para tentar o prêmio máximo de 1 milhão de reais e voltou para casa com 150 mil reais.

Natural de Feira de Santana, na Bahia, ela já havia acertado as 12 perguntas feitas por Luciano Huck na edição deste domingo, 22. Porém, ao ser questionada sobre o que Sylvan Goldman inventou (a resposta era o carrinho de supermercado), decidiu não arriscar e desistiu de continuar

Nas alternativas, as opções eram: A campainha elétrica, o carrinho de supermercado, a coleira para cães e o cartão de crédito. "Realmente eu não sei. Eu tentaria arriscar, mas eu não tenho referência do nome dele. Eu vou parar. Eu não sei mesmo", diss ela, que chutaria a opção cartão de crédito.

Vencedora do Quem Quer Ser Um Milionário revela o que comprou com o prêmio

Recentemente, a jornalista Jullie Dutra, de 39 anos, que foi a primeira participante a faturar o prêmio máximo do quadro Quem quer ser um milionário?, contou o que fez com o prêmio. Em um vídeo nas redes sociais, ela celebrou a conquista do seu primeiro apartamento.

Ela apareceu na celebração do seu aniversário de 39 anos de vida e falou sobre a compra do imóvel recentemente. "Oi, gente! Tudo bem? Estou passando aqui para agradecer pelas mensagens de felicitações pelo meu aniversário e também para compartilhar com vocês uma grande conquista: eu hoje comprei o meu apartamento. Essa chave aqui é simbólica. Para entrar no meu apartamento não precisa de chave, mas eu fiz questão de dividir isso com vocês porque tem muita gente que torce por mim e que acredita no poder da educação", afirmou ela. Leia mais!

