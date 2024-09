Quanto tempo William Bonner ficará longe do Jornal Nacional? Entenda

William Bonner é substituído na bancada do Jornal Nacional, da Globo, e o tempo de ausência dele no trabalho é revelado publicamente

O apresentador William Bonner está longe da bancada do Jornal Nacional, da Globo, e foi substituído pelo jornalista Cesar Tralli. A ausência do titular começou a contar nesta segunda-feira, 2 de setembro, e vai durar duas semanas. O retorno dele está previsto para 16 de setembro de 2024.

Bonner tirou um período de férias de duas semanas do JN para viajar com a esposa, fisioterapeuta Natasha Dantas. Neste momento, os dois estão em Paris, na França, que é onde dois filhos dele, Laura e Vinicius, vivem há alguns anos.

O período de férias do apresentador foi anunciado por Tralli em vídeo ao lado de Renata Vasconcellos nas redes sociais. "Talvez você não tenha me visto no Jornal Hoje. A partir de hoje, durante duas semanas, eu vou ficar aqui, ao lado da Renata. O William Bonner está de férias. E eu tenho a honra e o prazer de trabalhar com a Rê, e ela sempre me recebendo aqui com muito carinho e muito afeto e muita generosidade”, afirmou ele.

Há pouco tempo, William Bonner também ficou longe do Jornal Nacional por alguns dias ao ser diagnosticado com Covid-19. Na época, Tralli também estava no Rio de Janeiro e substituiu o colega no telejornal noturno.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cesar Tralli (@cesartralli)

Homenagem da esposa de William Bonner

O jornalista William Bonner foi surpreendido com uma homenagem especial da esposa, a fisioterapeuta Natasha Dantas. Em suas redes sociais, ela compartilhou um novo registro romântico ao lado do âncora do Jornal Nacional e se declarou para o companheiro.

Na imagem publicada, Bonner surge coladinho com Natasha, enquanto ela faz o clique. Carismáticos, o casal esbanjou simpatia e romantismo na selfie. "Meu parceiro de todos os momentos. Te amo", escreveu na legenda da postagem.