William Bonner revela diagnóstico e deve se afastar do Jornal Nacional

Cadê o William Bonner? O apresentador do Jornal Nacional deve se afastar da bancada do telejornal após anunciar diagnóstico

O apresentador William Bonner surpreendeu seus seguidores na noite desta quinta-feira, 15, ao anunciar que foi diagnosticado com Covid-19 . O comunicador mostrou uma foto do seu teste positivo nas redes sociais e colocou um emoji usando máscara na legenda.

Com o diagnóstico, Bonner deve se afastar da bancada do Jornal Nacional enquanto se recupera. O apresentador voltou das férias há poucas semanas, depois de ficar uma semana afastado do telejornal.

Vale lembrar que esta é a segunda vez que ele revela que foi diagnosticado com coronavírus. A primeira vez foi em julho de 2022, depois de já ter tomado duas doses da vacina.

Na época, ele deu um depoimento sobre a doença durante o Jornal Nacional. “Eu tenho que dar o meu testemunho porque eu peguei Covid agora, eu queria dizer o seguinte: ter recebido as duas doses de reforço fez toda a diferença para mim e para minha mulher. Minha filha, de quem nós pegamos provavelmente, tinha uma só dose e foi bem mais sofrido. Que fique aqui o estímulo. Se você não tomou a sua dose de reforço, vá buscar. Se tomou só a primeira, vá atrás da segunda. Faz diferença. Eu sou a prova viva”, disse ele.

William Bonner com sua esposa

O apresentador William Bonner fez uma rara aparição nas redes sociais ao surgir abraçado com sua esposa, a fisioterapeuta Natasha Dantas. No final de julho, ela abriu um álbum de fotos do que aconteceu nos últimos dias em sua vida e exibiu momentos de carinho com o marido.

No meio do álbum, ela mostrou duas selfies com o amado, nas quais eles esbanjaram romantismo.

Vale lembrar que as fotos foram feitas durante o período de férias de William Bonner do Jornal Nacional, da Globo. Ele ficou uma semana longe da bancada do JN para descansar e foi substituído por Cesar Tralli. Agora, o apresentador já está de volta ao seu lugar ao lado de Renata Vasconcellos.