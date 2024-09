Cadê o William Bonner? Apresentador deixa a bancada do JN com substituto

William Bonner fica longe da bancada do Jornal Nacional por um tempo e o substituto anuncia o motivo da ausência do apresentador titular

O apresentador William Bonner volta a ficar longe da bancada do Jornal Nacional, da Globo. Depois de ficar afastado por causa da Covid-19, ele saiu de férias e deixou o telejornal com seu substituto oficial, o apresentador Cesar Tralli.

O anúncio da substituição foi feito por Tralli no início da noite desta segunda-feira, 2. Ele ficará na atração por duas semanas e vai dividir a bancada com Renata Vasconcellos.

"Talvez você não tenha me visto no Jornal Hoje. A partir de hoje, durante duas semanas, eu vou ficar aqui, ao lado da Renata. O William Bonner está de férias. E eu tenho a honra e o prazer de trabalhar com a Rê, e ela sempre me recebendo aqui com muito carinho, muito afeto e muita generosidade”, afirmou ele.

Enquanto está longe do JN, Bonner curte suas férias com a esposa, a fisioterapeuta Natasha Dantas. Eles foram para Paris, na França, que é onde dois filhos dele, Vinicius e Laura, vivem para trabalhar e estudar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cesar Tralli (@cesartralli)

Após contrair covid-19, William Bonner atualiza seu estado de saúde

Recentemente, William Bonner foi diagnosticado com covid-19 e reapareceu nas redes sociais na última segunda-feira, 19, para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde. Com isso, ele tranquilizou os fãs ao contar que estava se recuperando. “Obrigado pelas mensagens carinhosas. Fora a voz, ainda bem alterada, estou me sentindo bem melhor”, afirmou ele.

O diagnóstico de Bonner aconteceu no dia 15 de agosto, quando ele mostrou o teste positivo de Covid-19 nas redes sociais. Por causa disso, ele já se afastou do trabalho e ficou de repouso em casa. Vale lembrar que esta é a segunda vez que ele revela que contraiu o vírus. A primeira vez foi em julho de 2022, depois de já ter tomado duas doses da vacina.

Na época, ele deu um depoimento sobre a doença durante o Jornal Nacional. “Eu tenho que dar o meu testemunho porque eu peguei Covid agora, eu queria dizer o seguinte: ter recebido as duas doses de reforço fez toda a diferença para mim e para minha mulher. Minha filha, de quem nós pegamos provavelmente, tinha uma só dose e foi bem mais sofrido. Que fique aqui o estímulo. Se você não tomou a sua dose de reforço, vá buscar. Se tomou só a primeira, vá atrás da segunda. Faz diferença. Eu sou a prova viva”, disse ele.