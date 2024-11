Programa do João: saiba o que vai rolar na atração do filho de Faustão

No próximo domingo, 17, Programa do João, na Band, promete diversão e informação; saiba detalhes que o apresentador deu para a CARAS

O Programa do João na Band no próximo domingo, 17, promete muita diversão e descontração. Agora na faixa das 22h, a atração do filho de Fausto Silva terá além de música, um "Rolê Aleatório" e até informação médica.

Em conversa exclusiva com a CARAS, o apresentador João Silva falou sobre ter ido com o sósia de Ronaldinho a uma festa, o que gerou uma situação bastante engraçada, além do bate-papo com os cantores Thierry e Day e Lara e da entrevista esclarecedora com o médico Arnaldo Cividanes sobre o Novembro Azul.

"Eu tô muito feliz com a matéria desse domingo, que eu consegui colocar em prática a brincadeira do sósia, a gente pegou a reação nessa festa universitária do sósia do Ronaldinho, 10 seguranças, paparazzi, parou a festa mesmo com o Ronaldinho lá, que na verdade era o sósia, até a galera se ligar que era o sósia demorou", contou sobre estarem apostando em quadros para a atração de um estilo mais "jovem".

"Em relação do Camp Sertanejo foi muito bom a gente até vai lançar uma música junto e campanha com o Arnaldo Cividanes, que é um dos urologistas mais renomados do Brasil, a gente pode estar esclarecendo essas dicas pra galera, enfim, conselhos do que fazer neste mês e no resto do ano pra se prevenir, foi muito bacana, tô muito feliz com esse programa", declarou sobre o conteúdo que gravou com sua equipe.

Vale lembrar que o Programa do João estreou na Band em outubro de 2023. Enquanto não estava aos domingos, a atração passava aos sábados à noite. Antes de ter seu próprio programa, João Silva começou na emissora ao lado do pai e de Anne Lotterman.

João Silva fala sobre ser 'nepobaby'

O filho de Faustão, João Silva, já é um apresentador de televisão com apenas 20 anos e está com seu programa garantido na Band, o Programa do João. Com mudança da atração para os domingos em setembro, o herdeiro do comunicador admitiu em entrevista para a CARAS Digital ter seus privilégios, contudo, garante que está dando duro.

Ao ser questionado sobre ser "nepobaby", expressão em inglês que significa "nepotismo bebê", ou seja, sobre se ter privilégios por ser filho de um famoso como Fausto Silva, o jovem, que iniciou ao lado do pai na TV, fez uma ressalva sobre estar fazendo sua parte e vendo as coisas acontecerem por seu próprio mérito.

"Sim! A entrada na televisão foi um privilégio e oportunidade dada pelo meu pai", reconheceu a ajuda do ex-global. " Porém agora estou vendo as coisas caminharem com minhas próprias pernas. “Sucesso só vem antes de trabalho no dicionário”" , declarou João Silva, herdeiro do meio de Faustão.

