A jornalista Anne Lottermann está curtindo as férias em Ibiza, na Espanha, e chamou a atenção ao mostrar seu corpo sarado na praia

Anne Lottermann chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 25, ao compartilhar alguns cliques aproveitando suas férias em um cenário paradisíaco.

A jornalista, que trabalhou ao lado de Fausto Silva na Band, está curtindo as férias em Ibiza, na Espanha, e ostentou seu corpão sarado ao surgir de maiô enquanto tirava várias fotos na praia. "Ibiza", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs encheram a postagem de elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Belíssima", escreveu outra. "Muito gata", falou uma fã. "Um espetáculo de mulher", afirmou mais um. "Que linda. A perfeição existe sim", comentou uma admiradora.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝙰𝙽𝙽𝙴 𝙻𝙾𝚃𝚃𝙴𝚁𝙼𝙰𝙽𝙽 (@annelottermann)

Em participação do podcast Reviravolta, a apresentadora Anne Lottermann revelou que enfrentou uma batalha contra um câncer. A descoberta da doença aconteceu logo após a morte de seu marido, o publicitário Flávio Machado, que faleceu em 2017, aos 41 anos, em decorrência de um tumor raro no peritônio.

No programa, ela lembrou como descobriu o diagnóstico e desabafou sobre como se sentiu no processo contra a doença, enquanto ainda estava passando pelo luto. "Um ano depois que ele desencarnou, eu tive um câncer de pele. Nunca falei isso. No processo do hospital, eu já desenvolvi esse câncer de pele. Às vezes, você quer tirar da pessoa aquela dor e puxa para você. Ele estava com câncer e eu acabei desenvolvendo aquela coisa do câncer de pele. Um ano depois, eu estava no centro cirúrgico fazendo cirurgia de pele", revelou ela, que ainda falou sobre a forte ligação que tinha com Flávio. Saiba mais!