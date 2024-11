Lançando novo projeto, LARA revela dificuldade em admitir carreira: 'Medo'

Em entrevista exclusiva para CARAS, LARA, a filha de Faustão, fala sobre seu novo projeto e explica 'demora' em iniciar carreira de cantora

LARA está lançando seu novo projeto, o Em Estúdio, após mais de um ano de ter feito sua estreia como cantora para o público no último programa de seu pai, o apresentador Faustão, na Band. Em entrevista para a CARAS Digital, a jovem, que está noiva, falou sobre a novidade e o motivo de ter "demorado" a se apresentar como uma cantora profissional.

Herdeira mais velha do comunicador com a artista plástica Magda Colares, LARA conta que nasceu em uma casa com bastante música. "Eu sinto que cresci numa casa muito musical, eu ouvia de tudo, ouvia muita coisa diferente, músicas italianas, cantores e cantoras francesas, música brasileira muito, muito Soul, sempre amei muito", contou ela que está lançará dois clipes por semana no YouTube.

Sobre sua inspiração para o Em Estudio, a cantora contou qual foi o caminho que seguiu. "Sempre fui super viciada em ficar vendo vídeo de artista em estúdio ou cantando, ou criando as músicas mesmo e acho que essa curiosidade alimentou o desejo de criar o projeto audiovisual, que partiu de uma vontade minha de cantar as minhas músicas num contexto mais leve, mais informal, daquele do estúdio da banda... Eu sinto que as músicas vão evoluindo ao longo do tempo, queria dar uma roupagem pras músicas do meu EP junto com as músicas dos artistas que eu tenho como referência e que me influenciaram muito", comentou sobre um vídeo ser de Faíscas e outro uma regravação.

Apesar da timidez, LARA não escondeu seu estilo em cada detalhe, desde a música até o tom das imagens. Inclusive, ela apontou o maior desafio envolvendo essa questão no projeto. "A gente mudou muito a luz, achar uma coerência de cor foi bem difícil", revelou e provou com o resultado que a "dificuldade" valeu a pena.

O medo de ser cantora

Por ser filha de Fausto Silva, LARA durante muito tempo teve anseio de admitir sua carreira de cantora. Apesar da paixão pela música e de muito estudo na área, a artista revelou que ser herdeira de um famoso tão conhecido pelo público pesou durante muito tempo em suas decisões, ainda mais por ter uma personalidade mais tímida.

"Eu decidi mesmo ser cantora depois de vários anos, eu sempre estudei, sempre fiz aula de canto, instrumento, fiz curso de produção musical, um monte de coisa, mas levava isso como hobby, porque eu tinha muita, muita vergonha de cantar em público, de me expor, tinha medo da vida pública, depois de alguns anos vem um acúmulo de certezas, sinto que eu sempre quis, na verdade, eu tenho certeza que eu sempre quis, mas não conseguia admitir pra mim mesma que realmente era o meu sonho, por medo de errar, de não ser boa o suficiente, mas teve um momento que me veio uma certeza que se eu não fizesse isso ia me arrepender pro longo da vida, veio uma certeza: 'prefiro me lançar e dar tudo errado do que não tentar'", abriu o coração sobre o que sentiu.

LARA então falou sobre ter se sentido melhor com sua escolha: "Se conhecer melhor, saber qual é meu caminho de verdade, qual é meu propósito, esse processo me libertou de muita coisa, vejo que esse é meu caminho, depois que eu me lancei veio um alívio".

Ex-esposa de Faustão reage ao noivado da filha

Magda Colares usou as redes sociais para parabenizar a filha, Lara Silva, fruto de seu relacionamento com o apresentador Fausto Silva, pelo noivado com Julinho Casares.

A cantora e o apresentador da Record TV, filho de Julio Casares, presidente do São Paulo FC, ficaram noivos em junho durante uma viagem a Londres e dividiram a novidade com os seguidores. "Um novo ciclo em nossas vidas…", comemoraram.

Após o anúncio, Magda respostou a publicação e deixou uma mensagem carinhosa para a filha e o genro. "Julinho e Lara... que venham muitos anos de realizações e alegrias! Meus amores... que dia feliz!", escreveu ela.

O filho do meio de Faustão, João Silva, também fez questão de se manifestar sobre o noivado da irmã em suas redes sociais. O apresentador teve uma reação divertida ao falar sobre o assunto.

