João Silva, o filho de Faustão, fala sobre ser 'nepobaby': 'Trabalho'

Com programa na Band, João Silva, o filho de Faustão, admite em exclusiva ser 'nepobaby', mas faz ressalva sobre trabalhar duro

O filho de Faustão, João Silva, já é um apresentador de televisão com apenas 20 anos e está com seu programa garantido na Band, o Programa do João. Com mudança da atração para os domingos agora ainda em setembro, o herdeiro do comunicador admitiu em entrevista para a CARAS Digital ter seus privilégios, contudo, garante que está dando duro.

Ao ser questionado sobre ser "nepobaby", expressão em inglês que significa "nepotismo bebê", ou seja, sobre se ter privilégios por ser filho de um famoso como Fausto Silva, o jovem, que iniciou ao lado do pai na TV, fez uma ressalva sobre estar fazendo sua parte e vendo as coisas acontecerem por seu próprio mérito.

"Sim! A entrada na televisão foi um privilégio e oportunidade dada pelo meu pai", reconheceu a ajuda do ex-global. " Porém agora estou vendo as coisas caminharem com minhas próprias pernas. “Sucesso só vem antes de trabalho no dicionário”" , declarou João Silva, herdeiro do meio de Faustão.

É bom lembrar que além dele, Sasha Meneghel, a filha de Xuxa Meneghel, também já admitiu ser "nepobaby" ao lançar sua própria marca de roupas e também se defendeu, fazendo reconhecimento ao seu trabalho duro.

Com entrevista com Boni já realizada, João Silva promete muitas novidades em seu programa, que em breve será aos domingos. Em sua rede social, ele sempre posta as gravações e bastidores de seu trabalho na TV.

É bom lembrar que o Programa do João estreou na Band em outubro de 2023. Enquanto não é colocada aos domingos, a atração passa aos sábados à noite. Antes de ter seu próprio programa, João Silva começou na emissora ao lado do pai e de Anne Lotterman.

Filho de Faustão abre álbum de fotos raras com o pai

O jovem apresentador João Silva decidiu mostrar momentos do seu pai, o apresentador Fausto Silva, o Faustão, em família. Em um álbum de fotos no Instagram, ele relembrou fotos do pai com os três filhos em vários momentos descontraídos.

Nas imagens, Faustão apareceu cuidando dos herdeiros em momentos intimistas, como passeios em família e detalhes da rotina na casa deles. “Retratos de família”, disse João na legenda do post. O apresentador teve três filhos: Lara, João e Rodrigo. Os dois últimos são fruto do casamento atual com Luciana Cardoso.

Vale lembrar que Faustão está longe da TV há mais de um ano. Neste meio tempo, ele enfrentou desafios em sua saúde. Em 2023, o comunicador realizou um transplante de coração e, em 2024, fez um transplante de rim. Agora, ele se recupera dos procedimentos perto da família.