Plantão da Globo interrompe jornal e assusta público: 'Pulei da cadeira'

O tradicional Plantão da Globo surpreendeu os telespectadores da emissora na manhã desta quarta-feira, 6. Saiba o que aconteceu

O tradicional Plantão da Globo surpreendeu os telespectadores da emissora na manhã desta quarta-feira, 6. Durante a exibição do jornalístico local, a vinheira interrompeu a programação e a jornalista Ana Paula Araújo anunciou que Donald Trump agora retorna à Casa Branca como o próximo presidente dos Estados Unidos.

"Acaba de ser confirmada a vitória de Donald Trump na eleição presidencial nos Estados Unidos. A agência de notícia Associated Press acaba de anunciar que o candidato do Partido Republicano alcançou o número necessário de delgados no colégio eleitoral para se tornar o 47º presidente dos Estados Unidos. Donald Trump já obteve 277 delegados, a quantidade mínima para se eleger é de 270. Mesmo antes de sair esse resultado, Trump já fez o discurso da vitória", noticiou.

Mas o plantão assustou os telespectadores. Na rede social X, o antigo Twitter, os internautas reagiram à notícia e admitiram tensão diante da possibilidade de algo ruim ter acontecido. "Perderam a mão aí. Já pulei da cadeira achando que uma nova guerra tinha sido declarada ou que alguém tinha morrido", opinou uma. "Plantão Globo. Que susto! Com a internet já imaginava a notícia. Mas o impacto da vinheta ainda é sinistra", disse outro. "Esse plantão da Globo um dia me mata do coração!", opinou um terceiro.

Veja como foi:

Veja o momento em que a eleição de Trump como presidente dos EUA é confirmada pela agência AP e anunciada no Plantão da Globo https://t.co/HeSGGxEeGf#g1pic.twitter.com/e5m39FH4mN — g1 (@g1) November 6, 2024

Bastidores do Plantão da Globo

Antes de passar a apresentar atrações de entretenimento da TV Globo, Fátima Bernardes trabalhou no jornalismo da emissora carioca por anos, incluindo como apresentadora do Jornal Nacional. E após toda sua experiência, a comunicadora revelou recentemente o que acontece nos bastidores do Plantão da Globo.

Em participação do podcast PodPah, ela revelou o que acontece quando surge uma notícia urgente e o que a Globo faz antes de interromper sua programação. "O próprio editor-chefe e o diretor na hora decidem: é plantão ou não é plantão. Vale interromper a programação ou dá pra esperar o intervalo?", declarou.

O apresentador Igão ainda quis saber como é a escolha do repórter que vai entrar ao vivo. "Pegam alguém que sai correndo para um lugar onde está o controle da programação, quando eu fazia era assim. Aí quando você chega, está com o texto, vem o sinal e interrompe. Você tem que coordenar todas as afiliadas, né? De todo o país, porque tem que haver um comando central que fala: 'Interrompe. Vai interromper em 3, 2, 1'. Interrompe e toca isso [a vinheta]", detalhou a jornalista.

