Kamala Harris e Donald Trump: Os principais temas do debate

Kamala Harris e Donald Trump se enfrentaram no primeiro debate juntos pela presidência dos Estados Unidos. Saiba os principais temas

O primeiro debate entre Kamala Harris e Donald Trump pela presidência dos Estados Unidos aconteceu na noite de terça-feira, 10. Os dois se enfrentaram com argumentos e opiniões sobre diferentes temas durante cerca de 90 minutos. Saiba quais foram os principais assuntos discutidos no evento:

Em um trecho, Trump tentou comparar Harris com Joe Biden, atual presidente dos EUA e que desistiu da reeleição. “Ela é Biden. Ela está querendo se afastar de Biden, mas ela é biden”, disse ele. Porém, ela negou veementemente e defendeu o seu próprio governo. "Claramente, eu não sou Biden, e certamente não sou Donald Trump. Estou querendo oferecer uma nova geração de líderes aos americanos. Deixe eu te lembrar que você não está concorrendo com o Joe Biden. Você está concorrendo comigo", afirmou ela.

Além disso, eles levantaram o tema de aborto. Ela acusou Trump de ter um plano de governo para banir o direito ao aborto, mas ele negou. Outro assunto polêmico foi sobre o porte de armas. Trump disse que Kamala iria confiscar as armas de todos, mas ela negou e disse que possui uma arma.

Kamala Harris também foi questionada sobre economia. Ela disse que veio da classe média e vai governar para a classe média. Ela ainda comentou que tem plano para reduzir as taxas para compra de imóveis, mas se esquivou ao ser questionada se a economia do país está melhor do que há quatro anos.

Sobre a guerra em Gaza, Kamala Harris disse que quer apoiar os direitos de defesa de Israel e acha que muitas vidas foram perdidas em Gaza. Por isso, ela defende o cessar-fogo e fim do conflito. Por sua vez, Donald Trump disse que a guerra não teria começado se ele fosse presidente e ainda completou ao dizer que a Rússia nunca teria invadido a Ucrânia.

Na imprensa internacional, o resultado do debate foi visto como positivo para Kamala Harris, que foi vista como a vencedora do confronto.

Vale lembrar que Kamala Harri é a atual vice-presidente dos Estados Unidos. Caso vença, ela será a primeira mulher eleita presidente do país. Por sua vez, Donald Trump já foi presidente entre 2017 e 2021, e perdeu a tentativa de reeleição em 2020.

A eleição dos Estados Unidos acontecerá no dia 5 de novembro de 2024.