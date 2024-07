Plantão da Globo assusta os telespectadores: ‘Do nada’

O tradicional Plantão da Globo surpreendeu os telespectadores na tarde deste domingo ao interromper o Domingão com Huck. Saiba o que aconteceu

O tradicional Plantão da Globo surpreendeu os telespectadores da emissora neste domingo, 21. Durante a exibição do quadro The Wall, do Domingão com Huck, a vinheta tão conhecida pelos brasileiros interrompeu a atração e a jornalista Maju Coutinho surgiu na tela.

Maju trouxe a notícia sobre o presidente dos Estados Unidos Joe Biden, que desistiu de concorrer nas eleições à presidência em 2024. Ele era o rival de Donald Trump na disputa, mas escreveu uma carta para anunciar que desistiu do cargo.

O plantão da Globo criou um alvoroço nas redes sociais ao dar um susto nos telespectadores. No X, antigo Twitter, vários internautas comentaram sobre a apreensão ao ouvirem a vinheta. “Que susto que tomei com esse plantão da Globo”, disse um internauta. “Plantão Globo do nada, maior susto”, afirmou outro. “Plantão da Globo o coração quase saiu da boca pensando ser mais uma desgraça nesse país”, declarou mais um. “Plantão Globo me matando de susto mais uma vez”, declarou outro.

O Plantão Globo anunciando a desistência do Biden pic.twitter.com/evNICZC7pv — Gabriel 🇦🇹 (@vodimtenigranku) July 21, 2024

Donald Trump foi alvo de ataque

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump sofreu um atentado no último final de semana durante um evento político. Ele foi atingido de raspão por um tiro na orelha e a equipe de segurança precisou agir rapidamente para socorrê-lo. Agora, ele concedeu sua primeira entrevista aos jornais The Washington Examiner e do New York Post após o ocorrido e desabafou.

"É uma experiência muito surreal, e você nunca sabe o que vai fazer até que uma coisa dessas aconteça. Eu não deveria estar aqui, eu deveria estar morto", disse ele, e completou: "O médico do hospital disse que nunca viu nada parecido com isso, ele chamou de milagre".

Então, ele comentou que mudou o seu discurso político após o atentado, já que iria atacar mais diretamente o seu rival, Joe Biden, mas decidiu usar outro assunto. "Quero tentar unir nosso país, mas não sei se isso é possível. As pessoas estão muito divididas. Esta é uma chance de unir o país inteiro, até mesmo o mundo inteiro. O discurso será muito diferente, muito diferente do que teria sido dois dias atrás", afirmou.

Além disso, Trump explicou o motivo para pedir que os agentes da segurança deixassem que ele pegasse seus sapatos após ter sido protegido por eles. "Os agentes me atingiram com tanta força que meus sapatos saíram, e eles estavam apertados", disse ele, que foi visto pedindo algumas vezes para se abaixar e pegar os calçados.