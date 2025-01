Paulo Mathias abre o jogo sobre desejo de voltar à TV aberta: ‘Gosto muito da Band’

Em entrevista à CARAS Brasil, o jornalista Paulo Mathias abre o jogo sobre desejo de voltar à TV aberta e reflete sobre o atual momento da televisão brasileira

Em dezembro do ano passado, após 10 meses no SBT, Paulo Mathias (33) anunciou sua saída da emissora de Silvio Santos (1930-2024) e surpreendeu muita gente. A demissão do jornalista aconteceu após o programa Chega Mais sair do ar no dia 6, de forma discreta. O apresentador, Michelle Barros (45) e Regina Volpato (56) – que também comandavam a atração – se abraçaram nos minutos finais da edição e se despediram. Em entrevista à CARAS Brasil, o comunicador fala sobre o desligamento do canal e do atual momento da televisão brasileira e abre o jogo sobre o desejo de voltar à TV aberta. "Gosto muito da Band", diz.

Paulo Mathias relembra que foi dispensado alguns dias depois do encerramento do programa. "E havia uma discussão se eu poderia contribuir em um outro projeto, mas a decisão foi que não. Algo normal nesse meio, ainda mais em mudanças de gestões. Tenho muito respeito e gratidão pelo SBT, principalmente pela Daniela (Beyruti, filha de Silvio Santos e atual CEO do SBT). Ela torceu muito por mim e me deu essa oportunidade. Eu jamais vou esquecer desse carinho”, reforça o jornalista.

Sobre ter feito parte do Chega Mais, ele destaca: “Foi uma escola. 2024 foi um ano de muito aprendizado para mim. Minha primeira oportunidade na televisão aberta, aos meus 33 anos. Pude ver de perto o trabalho de grandes profissionais, mas também entender a crise de conteúdo que vive a televisão brasileira”.

Formado em administração, Paulo Mathias estreou na comunicação como comentarista na rádio Jovem Pan. Logo tornou-se apresentador e participou de programas como 3 em 1, Os Pingos nos Is e Morning Show, também transmitidos no canal de TV Jovem Pan News. Em 2024, deixou a Jovem Pan e foi contratado pelo SBT para apresentar o Chega Mais, programa matutino de variedades. Ele também tem um canal de entrevistas no Youtube, chamado Talk Churras.

“Gosto da mistura do jornalismo com entretenimento. Penso que é o que sei fazer de melhor. O Chega Mais era um programa de entretenimento, mas havia muito jornalismo. Não acho que precisamos nos colocar em caixas separadas. Dá para fazer os dois bem feitos”, reforça.

PROJETOS PARA 2025

Pouco depois de anunciar sua saída do SBT, veio à tona de que Paulo Mathias esteve na Band para participar de uma longa reunião com a alta cúpula da emissora, para debater possíveis projetos para 2025, que contará com uma grande renovação em todas as emissoras do conglomerado. Além da TV aberta, a empresa também já tem projetos avançados de reformulação da BandNews TV e do BandSports.

Questionado sobre o que reserva para carreira neste novo ano, o jornalista entrega: “Quero continuar fazendo comunicação. Se possível for, na televisão aberta. Gosto muito da Band. O CQC e tantos outros programas fizeram parte da minha rotina diária durante anos. Estive lá, sim, em dezembro, tenho muitos amigos que trabalham lá, mas foi apenas uma visita. Pelo pouco que sei, a Band deve criar novos projetos para 2025 e eu torço para que isso aconteça mesmo. A televisão brasileira precisa focar em conteúdo se quiser ainda ter relevância no futuro”.

