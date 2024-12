Paulo Mathias anuncia demissão do SBT: 'Oficialmente'

Depois do fim do programa Chega Mais, Paulo Mathias diz que foi demitido do SBT e manda recado para as filhas de Silvio Santos

O apresentador Paulo Mathias está fora do SBT. A demissão dele aconteceu após o programa Chega Maissair do ar na emissora. Em um vídeo nas redes sociais, ele confirmou sua saída da emissora, mas declarou que está bem.

"Hoje eu me desligo oficialmente do SBT. Gente, calma, aqui dentro do meu coração tá o mais profundo sentimento de gratidão a essa casa maravilhosa que me acolheu no início do ano e que me fez ter um 2024 muito, mas muito feliz", disse ele.

Então, Mathias mandou um recado para a família de Silvio Santos. "Eu quero muito agradecer à toda a família Abravanel, em nome da Daniela, que tá à frente do SBT agora, nesse processo de reestruturação, e que sempre gostou do meu trabalho, acreditou em mim e torceu tanto por mim. Muito obrigada, Dani, todas as irmãs", afirmou.

Por fim, o comunicador disse que seguirá na profissão, mas ainda não sabe o seu destino. "Obrigada a você, que me assistiu no SBT, firme e forte, todo santo dia. A minha gratidão e o meu obrigado. Não sei onde, quando nem como, mas é o que eu quero fazer da minha vida, sempre com vocês. Obrigado por tudo e a gente se vê", finalizou.

Michelle Barros também saiu do SBT

A apresentadora Michelle Barros não faz mais parte do time de talentos do SBT. No dia 6 de dezembro, ela assinou o fim do seu contrato após a emissora tirar do ar o programa que ela apresentava, o Chega Mais.

De acordo com a Coluna Gente, da Veja, a comunicadora confirmou que assinou o fim do parceria nesta sexta. “Assinei a rescisão do contrato, que estava em vigor - ao contrário do que muita gente publicou - hoje, sim. E não era PF [Pessoa Física], é relação contratual mesmo”, disse ela, negando os rumores de demissão.

O programa Chega Mais chegou ao fim nesta sexta-feira, 6, de forma discreta. Os apresentadores - Michelle Barros, Paulo Mathias e Regina Volpato - se abraçaram nos minutos finais da edição e se despediram.