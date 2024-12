Acabou? Programa Chega Mais tem clima de despedida nesta sexta-feira

Os apresentadores Michelle Barros, Paulo Mathias e Regina Volpato protagonizaram um momento de despedida no encerramento do programa Chega Mais desta sexta-feira

Os apresentadores do programa Chega Mais, do SBT, Michelle Barros, Paulo Mathias e Regina Volpato, protagonizaram um momento inusitado no encerramento da atração desta sexta-feira, 6. Abraçados, eles deram um tom de despedida para a atração. Porém, o fim do programa ainda não foi confirmado pela emissora.

Na quinta-feira, 5, o colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, informou que a direção do SBT decidiu encerrar o programa Chega Mais nesta sexta-feira, tirando a atração da grade fixa de programação. No entanto, a emissora ainda não confirmou a decisão oficialmente.

Nesta sexta-feira, 6, os apresentadores fizeram o programa normalmente até o último minuto, quando se abraçaram e deram um clima de despedida para a atração. “Os nossos mais sinceros agradecimentos, por que nós fomos muito felizes aqui, não é meninas?”, disse Paulo Mathias. E Regina completou: “E fizemos parte de um time, isso é um privilégio. Um time muito mais que uma equipe”.

Por fim, Michelle declarou: “Muita honra em poder fazer parte dessa família Chega Mais. Tem um monte de gente linda aqui atrás que fez a diferença desde março, quase nove meses a gente aqui com vocês”.

🚨AGORA: Final do “Chega Mais” emociona equipe e apresentadores: “Fomos muito felizes aqui”. pic.twitter.com/TSUuolQe23 — Didigo Santini (@DidigoSantini) December 6, 2024

Boa forma de Regina Volpato

A apresentadora Regina Volpato compartilhou uma foto de seu fim de semana em casa. De folga de seu trabalho no SBT, a comunicadora chamou a atenção ao postar um clique renovando o bronzeado no quintal de seu apartamento térreo.

Quem acompanha a integrante do Chega Mais sabe que ela mora em um apartamento em São Paulo bem espaçoso e que mais parece uma casa. Inclusive, ela aproveitou a grande varanda com várias plantas para ainda colocar um móvel para se deitar e tomar sol.

De biquíni vermelho e boné da mesma cor, Regina Volpato surgiu sorridente e ao lado de sua filha de quatro patas, a cachorrinhas Ágata. "Eu e Ágata aproveitando nosso domingo juntas. São Paulo com sol e dia lindo! O que você está fazendo? Comenta aqui", escreveu ela na legenda.

Discreta com sua vida pessoal, raramente Regina Volpato mostra a filha. No Dia das Mães, ela foi surpreendida com a rara aparição da herdeira na televisão. Em seu programa no SBT, a comunicadora recebeu uma homenagem ao vivo de Rafaela. No último mês, quando tirou férias, ela viajou com a herdeira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regina Volpato (@regina_volpato)

