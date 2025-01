Paulo Goulart Filho abre o jogo sobre voltar à TV após virar corretor de imóveis: 'Temporadas'

Paulo Goulart Filho trabalha como corretor de imóveis nos EUA; em entrevista à CARAS Brasil, o ator fala desta nova fase de sua vida

Paulo Goulart Filho (59) mora há cinco anos nos Estados Unidos e, incentivado pelos amigos, resolveu se tornar corretor imobiliário em Orlando. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator fala desta nova fase de sua vida e revela se pretende retornar às telas da TV brasileira:

O artista confessa que seus amigos o incentivaram a entrar no ramo imobiliário por conta de sua história profissional. Paulo Goulart Filho se tornou um dos mais respeitados bailarinos e coreógrafos de teatro. Segundo o ator, essa trajetória transmite muita segurança e confiabilidade como corretor.

"Resolvi encarar essa nova carreira, fiz o curso preparatório, fiz o exame, peguei minha licença e comecei a trabalhar. O começo é sempre uma etapa de adaptação e está sendo muito bom, conhecendo novas pessoas e outra atividade profissional trazendo minha experiência com o público para essa nova atividade", revela.

Sobre a carreira de corretor de imóveis, o artista afirma que ainda está se adaptando e conhecendo melhor o mercado: "Fazendo boas parcerias, tenho uma relação muito boa com os clientes que me procuram pois já existe uma conexão por causa do meu trabalho como ator e isso facilita muito a comunicação e aproximação com as pessoas, estou adorando!"

QUEM SABE?

Goulart Filho está afastada da TV brasileira desde 2021, quando integrou o elenco da novela Gênesis, mesmo com a carreira de corretor, Paulo afirma que não pretende encerrar os trabalhos como ator e não descarta voltar para as telas.

"No momento não tenho nenhum projeto para televisão, mas essas coisas são assim, de repente aparece um convite para algum trabalho na TV e terei o maior prazer em voltar a atuar na televisão", confessa.

Recentemente, Paulo fez seu primeiro filme nos Estados Unidos, o curta metragem "Sunflower" do diretor Iury Pinto e deve retornar aos palcos. Goulart Filho reforça que se aparecer alguma oportunidade no Brasil pretende ficar na ponte áerea entre os dois países.

"O trabalho do ator é sempre por temporadas, por projetos, então se aparecer alguma oportunidade de trabalho no Brasil vou ficar na ponte aérea Brasil-EUA, e consigo conciliar meu trabalho como corretor com meus parceiros nos EUA, então pretendo ir ao Brasil para trabalhos esporádicos e ver minhas filhas, meu filho e netas que moram aí", finaliza o artista Paulo Goulart Filho.

Leia mais em:Beth Goulart reflete sobre legado de Paulo Goulart e Nicette Bruno: ‘Amor, respeito e dignidade'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: