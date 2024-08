Ivete Sangalo investe em nova mansão luxuosa em Orlando; assista ao tour!

Veveta pode! Ivete Sangalo investe em mansão luxuosa com cinco suítes e lazer completo em Orlando, EUA; conheça o imóvel

Ao que tud indica, Ivete Sangalo investiu em uma nova mansão luxuosa no exterior! Segundo o jornal Extra, a cantora adquiriu uma propriedade com cinco suítes e uma área de lazer completa para curtir com o marido e os três filhos. O imóvel está situado em um condomínio à beira de um lago em Orlando, na Flórida, Estados Unidos.

Apesar de ainda não ter anunciado publicamente a compra do imóvel, o portal revelou um vídeo em que a corretora mostra todos os detalhes da nova casa. Agora, Veveta é proprietária de uma mansão com pé direito alto, ambientes integrados, diversos espaços de lazer, além de um escritório para gerenciar seus negócios quando estiver fora do Brasil.

Na área externa, Ivete pode desfrutar da piscina, sauna, lareira ao ar livre, churrasqueira americana, forno para pizza e, claro, uma vista para o lago central do condomínio. De acordo com o jornal, o imóvel custa cerca de R$ 5 milhões e foi negociado pela corretora brasileira Vivi Branco, conhecida por atuar com outros famosos no exterior.

Todos os ambientes estão decorados em tons de branco, e ainda não foi divulgado se a cantora planeja reformar a propriedade. Vale lembrar que outras celebridades, como Deborah Secco, também possuem imóveis próximos aos parques de diversão na cidade e costumam decorarar suas casas com temáticas de personagens.

Além de aproveitar o imóvel com a família, muitos famosos veem essas propriedades como um investimento. Eles personalizam a decoração para trazer mais personalidade e tornam os imóveis mais atraentes para o aluguel de temporada dos visitantes de parques de diversão. No entanto, ainda não foi revelado se Veveta pretende rentabilizar a nova mansão.

