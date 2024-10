Patricia Abravanel lidera audiência pela 3ª vez e brinca ao pedir música

Em mais um domingo, Patricia Abravanel lidera a audiência e brinca ao escolher música lembrando tradição do 'Fantástico'; veja

A apresentadora Patricia Abravanel conseguiu ficar em rimeiro lugar na audiência pela terceira vez consecutiva com o seu Programa Silvio Santos. No último domingo, 29, a herdeira do dono do baú conseguiu a vitória novamente e não deixou de comemorar.

Em sua rede social, a comunicadora do SBT brincou ao escolher uma música, lembrando da tradição do Fantástico, de que quando alguém faz três gols pde uma canção no programa. Não perdendo a oportunidade de comemorar, ela apostou em We Are The Champions, que significa "Nós Somos os Campeões".

"Muito, muito, muito obrigada", agradeceu Patricia Abravanel ao postar o vídeo celebrando mais uma vez sua liderança com o programa do pai e o Show do Milhão, que está fazendo o maior sucesso novamente com os telespectadores.

Na última semana, ao publicar outro vídeo agradecendo o público, a apresentadora até recebeu um comentário do ex-diretor da Globo Boninho. Outro post em sua rede social que fez sucesso foi o vídeo confirmando o retorno de Chaves para a programação do SBT após quatro anos de negociação para colocá-lo novamente no ar.

