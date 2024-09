Patricia Abravanel confirma volta de programa de sucesso no SBT

Após quatro anos de negociação, Patricia Abravanel confirma retorno de 'Chaves' e 'Chapolin' na programação do SBT; saiba mais

A apresentadora Patricia Abravanel confirmou o retorno de um programa muito querido e desejado pelo público. Nesta quarta-feira, 24, após o SBT anunciar a volta de Chaves e Chapolin para sua programação, a comunicadora repercutiu a novidade tão esperada em sua rede social.

Após quatro anos de negociação, a emissora do eterno dono do baú conseguiu entrar em um acordo com a Televisa para voltar com os seriados na televisão e também no streaming gratuito da empresa, o +SBT.

"O SBT chegou a um acordo com a Televisa, na tarde desta terça-feira, 24 de setembro, para adquirir os direitos de exibição no Brasil das tão amadas séries Chaves e Chapolin, por completo, na TV aberta", anunciaram.

"Além disso, de acordo com a negociação, alguns episódios de Chaves e Chapolin também serão exibidos no +SBT. Em breve, informaremos mais detalhes do retorno tão pedido pelos espectadores nos últimos anos", prometeram.

Em sua rede social, Patricia Abravanel então compartilhou um vídeo brincando com a volta do programa. "Não contavam com nossa astúcia!?", declarou a apresentadora, que está conseguindo o primeiro lugar da audiência por alguns minutos nos últimos domingos.

Inclusive, ao publicar um vídeo agradecendo o público, a famosa recebeu um comentário do ex-diretor da Globo Boninho. O recado dele levantou suspeitas e uma esperança do retorno do reality Casa dos Artistas.

