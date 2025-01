Nome verdadeiro de Léo Batista vem à tona após sua morte

O apresentador Léo Batista morreu aos 92 anos de idade. Porém, o nome verdadeiro dele é bem diferente do nome artístico

O apresentador Léo Batista marcou a história do telejornalismo esportivo no Brasil com sua voz marcante. Infelizmente, ele faleceu aos 92 anos de idade neste domingo, 19, e curiosidades sobre a vida dele vieram à tona na imprensa nacional. Uma delas é que ele usava um nome artístico.

O nome verdadeiro do comunicador é: João Baptista Bellinaso Neto. Há alguns anos, ele contou como foi a escolha do nome artístico, que aconteceu após a orientação de outro jornalista que trabalhava com ele no início da carreira.

"O Luiz Mendes disse que não conseguia falar meu nome, Belinaso. Aí comecei a pensar uma porção de sugestões. Tenho uma irmã que chama Leonilda. Aí era Nilda e sobrava um Léo. E eu sou João Baptista. Aí eu tirei o João, meti o Léo. Do Baptista, eu tirei o P. Foi realizada uma votação e, por unanimidade, todos votaram Léo Batista", afirmou ele no Memória Globo.

Inclusive, ele contou que até a família passou a chamá-lo pelo novo nome. "O curioso é que a família, minha irmã, minha mãe, ninguém mais me chamou pelo outro nome. Para todos, passei a ser Léo", declarou.

Léo Batista foi diagnosticado com tumor antes de sua morte

O jornalista esportivo Léo Batista morreu aos 92 anos de idade neste domingo, 19. Ele estava internado na UTI do Hospital Rios D’Or, no Rio de Janeiro, desde o dia 6 de janeiro. Na semana passada, o boletim médico da unidade revelou que ele foi diagnosticado com um tumor no pâncreas.

O comunicador deu entrada no hospital com dor abdominal e quadro de desidratação. Ele estava internado para realizar o acompanhamento clínico de sua saúde.

Leia o comunicado oficial: "O paciente João Batista Belinaso (Léo Batista) deu entrada no Hospital Rios D’Or no dia 6 de janeiro, em decorrência de um quadro de desidratação e dor abdominal. Após a realização de exames, foi diagnosticado um tumor no pâncreas. Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva, com o devido acompanhamento clínico para o atual estado de saúde".

