Léo Batista perdeu a esposa em tragédia dentro de casa

O apresentador Léo Batista morreu neste domingo, 19, aos 92 anos. Em 2022, ele viveu uma tragédia pessoal com a morte da esposa

O apresentador Léo Batistafaleceu neste domingo, 19, aos 92 anos de idade enquanto estava internado em um hospital no Rio de Janeiro após ter sido diagnosticado com um tumor no pâncreas. Alguns anos antes de sua morte, ele perdeu a esposa, Leyla Belinaso, de forma trágica na casa da família.

Em 2022, Leyla faleceu em um acidente doméstico. Ela foi encontrada pelo marido dentro da piscina da casa deles no Rio de Janeiro e a morte dela foi constatada no local.

O apresentador correu para tentar retirar a esposa de dentro da água e chamou o serviço de socorro, mas ela já estava sem vida. Na época, a Globo informou que Leyla morreu em decorrência de um infarto.

A Secretaria da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro informou que a equipe foi acionada para uma ocorrência de afogamento na residência. “De acordo com o marido da vítima, a mesma estava à beira da piscina e ele, no interior da residência e ao sair, se deparou com a mulher segurando um macarrão-boia e com a face dentro d’água. De imediato, mergulhado para retirá-la, mas já estava em óbito”, informou a assessoria da PM.

Leyla estava com 84 anos de idade. Ela e o marido foram casados por 60 anos e tiveram duas filhas, Cláudia e Mônica.

Quem foi Léo Batista?

Léo Batista foi apresentador, dublador e locutor. Nasceu no dia 22 de julho de 1932, em Cordeirópolis, interior de São Paulo. Começou a trabalhar na adolescência em um serviço de alto-falantes do primo. Logo depois, ele foi contratado por uma rádio e iniciou a carreira profissional em rádios do interior.

Em 1955, o jornalista foi para a televisão na extinta TV Rio. Ele foi para a Globo na década de 1970 e logo entrou para a equipe de jornalismo esportivo. Léo Batista trabalhou no Jornal Nacional, Globo Esporte, Jornal Hoje, Fantástico, Globo Rural e Esporte Espetacular.

