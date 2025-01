Léo Batista é diagnosticado com tumor após ser internado com dor

Boletim médico revela detalhes sobre o motivo da internação do jornalista esportivo Léo Batista, de 92 anos

O jornalista esportivo Léo Batista, de 92 anos, foi diagnosticado com tumor. Ele está internado na UTI do Hospital Rios D’Or, no Rio de Janeiro, desde o dia 6 de janeiro. Agora, o boletim médico da unidade revelou que ele foi diagnosticado com um tumor no pâncreas.

O comunicador deu entrada no hospital com dor abdominal e quadro de desidratação. Ele está internado para realizar o acompanhamento clínico de sua saúde.

Leia o comunicado oficial: "O paciente João Batista Belinaso (Léo Batista) deu entrada no Hospital Rios D’Or no dia 6 de janeiro, em decorrência de um quadro de desidratação e dor abdominal. Após a realização de exames, foi diagnosticado um tumor no pâncreas. Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva, com o devido acompanhamento clínico para o atual estado de saúde".

Quem é Léo Batista?

Léo Batista é apresentador, dublador e locutor. Ele nasceu no interior de São Paulo e é filho de imigrantes italianos. Ele começou a trabalhar na adolescência em um serviço de alto-falantes do primo. Logo depois, ele foi contratado por uma rádio e iniciou a carreira profissional em rádios do interior.

Em 1955, o jornalista foi para a televisão na extinta TV Rio. Ele foi para a Globo na década de 1970 e logo entrou para a equipe de jornalismo esportivo.

Léo Batista trabalhou no Jornal Nacional, Globo Esporte, Jornal Hoje, Fantástico, Globo Rural e Esporte Espetacular.

Ele foi casado com Leyla Chavantes Belinaso, que morreu em 2022.

Jornalista revela que foi quase demitido da Globo

Léo Batista ganhou uma homenagem no Esporte Espetacular, da Globo, há pouco tempo e relembrou um pouco de sua trajetória. Segundo o veterano, uma vez ele quase foi demitido pelo diretor Boni, o pai de Boninho, por causa de um acessório de sua roupa.

"O Boni me mandou um memorando me ameaçando de demissão: 'Hoje, Léo, você usou uma gravata anti televisiva', falou que se eu repetisse eu tava demitido sumariamente. Eu tenho os memorandos, eu guardo tudo, eu sou lixeiro. Lixeiro no sentido de guardar. Não posso jogar fora isso, é memória, é história", explicou ele.

O jornalista ainda contou outro episódio que recebeu uma bronca na emissora. "O Armando me mandou um memorando falando que eu estava muito sorridente, muito alegrinho no Globo Esporte e que eu tinha que ser mais sério [...]", recordou.