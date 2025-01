Na casa do BBB 25, Daniele Hypolito participará de competição na Record

Participando do BBB 25, a ginasta Daniele Hypolito estará presente em atração da TV Record, gravada antes do confinamento; entenda

Confinada na casa do BBB 25 junto com seu irmão e dupla de jogo, Diego Hypolito, a ginasta Daniele Hypolito fará uma participação na competição Acerte ou Caia, game show da TV Record apresentado por Tom Cavalcante aos domingos. O episódio da sister foi gravado em novembro do ano passado, quando ela viajou para o Chile, onde foram realizadas as gravações.

Segundo informações da revista Quem, a emissora confirmou a presença de Daniele no programa, mas manteve em sigilo a data de exibição. O episódio deve ir ao ar ainda em fevereiro, podendo coincidir com a permanência da artista no reality show da TV Globo.

Vale lembrar que o BBB não é o primeiro programa que a ginasta participou. Dani já esteve no reality de resistência Exathlon Brasil, na Band, em 2017 e competiu no reality de coreografias Dancing Brasil 5, em 2019, na Record.

A sister também teve esteve em outras duas atrações de confinamento: o Made in Japão, em 2020, e o reality show de casais Power Couple, em 2021, ambos produzidos pela TV Record.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniele Hypolito 🤸🏻‍♀️ (@danyhypolito)

Fãs ficam revoltados com fala de Daniele Hypolito

Os fãs do BBB não gostaram nada de uma declaração da ginasta Daniele Hypolito durante os primeiros dias de confinamento. Ela faz parte do time de participantes do BBB 25, da Globo, ao fazer dupla com seu irmão, Diego Hypolito. Porém, os internautas já cogitam eliminá-la do jogo assim que ela for para o paredão. Entenda o motivo:

Tudo começou quando Daniele estava conversando com Vinicius e sugeriu que os participantes do Big Brother não deveriam brigar ao longo da temporada. Ela disse que todos deveriam resolver seus problemas apenas com conversas.

“Todo mundo aqui acompanhou outras edições. A gente sabe como funciona, a gente pode mudar no sentido que eu acho que é uma coisa legal. A gente não precisa se posicionar gritando, ofendendo, fazendo barraco. Pode ser uma edição diferente até nisso”, disse ela.

No entanto, Vinicius afirmou: “Daqui a pouco o pau vai tá torando, sinistro”. Mesmo assim, a ginasta completou: “Não, olha. Por mim eu vou garantir que pode falar, eu vou conversar. No dia seguinte, eu vou falar bom dia, vou abraçar, pode falar que eu sou falsa”.

Com a repercussão da fala dela, os internautas não gostaram nada e até pediram a eliminação dela. Afinal, os fãs de reality show gostam das brigas e tretas entre os participantes. “Primeira eliminada”, disse um fã. “Tá pronta para voltar para casa já”, afirmou mais um. “A gente gosta é de barraco, fia”, escreveu outro. “Já pode eliminar”, comentou mais um.

Leia também:Saiba curiosidades de Diego Hypolito e Daniele Hypolito