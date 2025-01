BBB 25: Fãs ficam revoltados com fala de Daniele Hypolito: ‘Eliminada’

Gente! Internautas não gostam de declaração de Daniele Hypolito durante o BBB 25 e detonam a ginasta nas redes sociais

Os fãs do BBB não gostaram nada de uma declaração da ginasta Daniele Hypolito durante os primeiros dias de confinamento. Ela faz parte do time de participantes do BBB 25, da Globo, ao fazer dupla com seu irmão, Diego Hypolito. Porém, os internautas já cogitam eliminá-la do jogo assim que ela for para o paredão. Entenda o motivo:

Tudo começou quando Daniele estava conversando com Vinicius e sugeriu que os participantes do Big Brother não deveriam brigar ao longo da temporada. Ela disse que todos deveriam resolver seus problemas apenas com conversas.

“Todo mundo aqui acompanhou outras edições. A gente sabe como funciona, a gente pode mudar no sentido que eu acho que é uma coisa legal. A gente não precisa se posicionar gritando, ofendendo, fazendo barraco. Pode ser uma edição diferente até nisso”, disse ela.

No entanto, Vinicius afirmou: “Daqui a pouco o pau vai tá torando, sinistro”. Mesmo assim, a ginasta completou: “Não, olha. Por mim eu vou garantir que pode falar, eu vou conversar. No dia seguinte, eu vou falar bom dia, vou abraçar, pode falar que eu sou falsa”.

Com a repercussão da fala dela, os internautas não gostaram nada e até pediram a eliminação dela. Afinal, os fãs de reality show gostam das brigas e tretas entre os participantes. “Primeira eliminada”, disse um fã. “Tá pronta para voltar para casa já”, afirmou mais um. “A gente gosta é de barraco, fia”, escreveu outro. “Já pode eliminar”, comentou mais um.

Saiba mais sobre Daniele e Diego Hypolito

Daniele está com 40 anos e Diego tem 38 anos. Os dois são ginastas brasileiros e nasceram em Santo André, São Paulo. Eles são filhos de motorista de ônibus com costureira e tiveram uma infância com escassez.

Daniele já disputou cinco Jogos Olímpicos e ganhou a primeira medalha individual de uma ginasta brasileira em um Campeonato Mundial. Por causa dela, a família se mudo para o Rio de Janeiro quando ela assinou com um clube de ginástica. Ela é casada.

Por influência da irmã, Diego também entrou para o mundo dos esportes. Ele já ganhou o ouro jogos Pan Americanos e foi prata nas Olímpiadas.

“Meu irmão é muito simpático. Ele tem o riso frouxo, é alegre, divertido, e por isso é muito gostoso estar com ele. Além disso, tem um coração que não cabe dentro do peito”, disse ela. E ele completou: "A minha irmã é uma pessoa muito justa e decente, que sempre está em busca de melhorar. E de me ajudar também; é uma grande parceira".

Os dois prometem parceria no jogo. "A gente se conhece muito. O que eu mais gosto é que nós somos mais que irmãos, somos amigos. Ela sempre foi a pessoa que esteve ao meu lado, em todos os momentos. As nossas vitórias sempre foram dos dois, independentemente de ser uma medalha olímpica. Não tinha como vir para o BBB com outra pessoa que não fosse a minha irmã", contou.

