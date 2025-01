BBB 25: Saiba curiosidades de Diego Hypolito e Daniele Hypolito

Os irmãos Diego Hypolito e Daniele Hypolito fazem parte do Camarote do BBB 25. Saiba mais sobre os ginastas brasileiros

Os irmãos Diego Hypolito e Daniele Hypolito estão confirmados no BBB 25. Eles integram o elenco do Camarote e entram no reality show na próxima segunda-feira, 13. Saiba mais sobre eles:

Daniele está com 40 anos e Diego tem 38 anos. Os dois são ginastas brasileiros e nasceram em Santo André, São Paulo. Eles são filhos de motorista de ônibus com costureira e tiveram uma infância com escassez.

Daniele já disputou cinco Jogos Olímpicos e ganhou a primeira medalha individual de uma ginasta brasileira em um Campeonato Mundial. Por causa dela, a família se mudo para o Rio de Janeiro quando ela assinou com um clube de ginástica. Ela é casada.

Por influência da irmã, Diego também entrou para o mundo dos esportes. Ele já ganhou o ouro jogos Pan Americanos e foi prata nas Olímpiadas.

“Meu irmão é muito simpático. Ele tem o riso frouxo, é alegre, divertido, e por isso é muito gostoso estar com ele. Além disso, tem um coração que não cabe dentro do peito”, disse ela. E ele completou: "A minha irmã é uma pessoa muito justa e decente, que sempre está em busca de melhorar. E de me ajudar também; é uma grande parceira".

Os dois prometem parceria no jogo. "A gente se conhece muito. O que eu mais gosto é que nós somos mais que irmãos, somos amigos. Ela sempre foi a pessoa que esteve ao meu lado, em todos os momentos. As nossas vitórias sempre foram dos dois, independentemente de ser uma medalha olímpica. Não tinha como vir para o BBB com outra pessoa que não fosse a minha irmã", contou.

