Morte de comediante de 'Uma Família da Pesada' é investigada pela polícia

O comediante Kabir "Kabeezy" Singh, de Uma Família da Pesada, faleceu aos 39 anos nos EUA; autoridades investigam o caso

O comediante Kabir "Kabeezy" Singh, conhecido por ter participado do reality show 'America's Got Talent', faleceu na última quarta-feira, 4, aos 39 anos. A causa da morte está sendo investigada pelas autoridades, que esperam os resultados de exames toxicológicos.

Segundo fontes ligadas à investigação informaram ao TMZ, Kabir estava na cidade de São Francisco, costa oeste dos Estados Unidos, no momento de sua morte. O artista possuía um histórico de problemas de saúde e, por isso, acredita-se que ele possa ter falecido de causas naturais, apesar da pouca idade.

Kabir "Kabeezy" Singh ficou famoso no exterior ao chegar à final do programa 'America's Got Talent', um reality show de competição de talentos. Após isso, o comediante passou a viajar os EUA com apresentações de stand up.

Além dos shows, que já faziam parte de sua rotina profissional, Kabir também trabalhou em programas famosos de TV, sendo a animação 'Uma Família da Pesada' a mais conhecida. Ele ainda realizou participações em outras atrações da emissora britânica BBC.

Atriz de 33 anos morre ao participar de ritual com ‘vacina do sapo’

A atriz mexicana Marcela Alcázar Rodríguez morreu aos 33 anos de idade após passar por um ritual espiritual em Durango, no México. De acordo com a imprensa local, ela faleceu em decorrência do contato com a 'vacina do sapo', que é um tipo de veneno do animal.

Segundo os sites Uno TV e Proceso, ela participou de uma cerimônia Kambô, que usa o veneno da rã amazônica kambô para ser aplicado em pequenas queimaduras no corpo da pessoa. A atriz teve efeitos colaterais, como vômito e diarreia, e chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu e veio à óbito.

Agora, a polícia investiga os detalhes sobre o que aconteceu para a jovem morrer no ritual; confira mais detalhes.

