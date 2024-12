Atriz de 33 anos morre ao participar de ritual com ‘vacina do sapo’

A atriz Marcela Alcázar Rodríguez faleceu aos 33 anos após sofrer os efeitos de um ritual espiritual no México. Entenda o que aconteceu

A atriz mexicana Marcela Alcázar Rodríguez morreu aos 33 anos de idade após passar por um ritual espiritual em Durango, no México. De acordo com a imprensa local, ela faleceu em decorrência do contato com a ‘vacina do sapo’, que é um tipo de veneno do animal.

Segundo os sites Uno TV e Proceso, ela participou de uma cerimônia Kambô, que usa o veneno da rã amazônica kambô para ser aplicado em pequenas queimaduras no corpo da pessoa.

A atriz teve efeitos colaterais, como vômito e diarreia, e chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu e veio à óbito. Agora, a polícia investiga os detalhes sobre o que aconteceu para a jovem morrer no ritual.

A morte dela foi confirmada pela produtora Mapache Films, na qual ela trabalhou em alguns projetos. “É com profundo pesar que lamentamos o falecimento da nossa querida companheira e amiga Marcela Alcázar Rodríguez. Sua partida deixa um vazio imenso em nossos corações e em nossa comunidade. Sua dedicação, alegria e compromisso marcaram profundamente aqueles que tiveram a oportunidade de trabalhar ao seu lado. Enviamos nossas condolências para sua amiga e amigos. Lembraremos para sempre com carinho e gratidão”, escreveram.

Morte de ator dos doramas

O ator Park Min-jae morreu aos 32 anos de idade no dia 29 de novembro, mas a morte dele só foi revelada publicamente no dia 2 de dezembro. Ele ficou conhecido mundialmente por ter atuado em doramas produzidos na Coreia do Sul, como Little Women e Mr. Lee.

“O ator Park Min-jae foi para o céu. Muito obrigado pelo amor e atenção a ele”, informou a equipe dele pelas redes sociais. O irmão dele também se pronunciou sobre a despedida precoce. “Meu amado irmão foi descansar. Espero que muitos possam se despedir dele”, afirmou

A causa da morte não foi revelada, mas sabe-se que ele estava na China e os rumores dizem que ele teria sofrido uma parada cardíaca.

O velório acontecerá na quarta-feira, 4, em Seul, na Coreia do Sul.

