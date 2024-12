Quem era Lili Spada? Influenciadora e empresária morreu aos 42 anos

Lili Spada faleceu na quarta-feira, 4, aos 42 anos; influenciadora e empresária no ramo da estética era conhecida entre celebridades

A influenciadora digital e empresária Lilian Martins Gomes, mais conhecida como Lili Spada, faleceu na última quarta-feira, 4, aos 42 anos de idade. A causa da morte não foi divulgada. No entanto, segundo a também influenciadora Mari Menezes, a profissional foi diagnosticada recentemente com um tumor.

Lili, que atuava no ramo da estética, era bastante ativa nas redes sociais e já somava mais de 900 mil seguidores em seu perfil no Instagram, onde costumava compartilhar conteúdos sobre sua profissão. Conhecida entre as celebridades, ela também era dona de um centro de estética.

A influenciadora era casada com o cirurgião plástico Ercole Spada Neto. Juntos há 19 anos, o casal levava uma relação discreta e buscava focar em publicações na internet relacionadas ao trabalho de ambos.

Em novembro deste ano, a equipe de Lili Spada informou aos seguidores e clientes que a profissional ficaria afastada das redes sociais por tempo indeterminado devido a questões de saúde. Sem mencionar detalhes, eles apenas pediram compreensão e agradeceram o apoio.

Ercole usou as redes sociais durante a madrugada desta quinta-feira, 5, para compartilhar uma homenagem a Lili. Nos stories de seu perfil no Instagram, o cirurgião se limitou a escrever: "Amor eterno". Em seguida, compartilhou várias homenagens publicadas por pessoas próximas.

Lili Spada - Reprodução / Instagram

