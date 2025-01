Morre Francisco San Martin, ator da série Jane the Virgin, aos 39 anos

A morte do ator Francisco San Martin foi revelada nesta terça-feira, 21. Ele atuou na novela Days of Our Lives e na série Jane The Virgin

O ator Francisco San Martin, que atuou na novela Days of Our Lives e na série Jane The Virgin, morreu aos 39 anos de idade. A notícia da morte dele foi divulgada nesta terça-feira, 21, mas ele faleceu no dia 16 de janeiro.

De acordo com o Hollywood LA News, o artista foi encontrado sem vida em sua casa na cidade de Los Angeles. A investigação inicial apontou que ele faleceu por enforcamento, mas as autoridades ainda não revelaram mais detalhes.

A morte dele foi lamentada na web pela atriz Camila Banus, que atuou com ele em Days of Our Lives. “Eu te amo e descanse em paz, meu amigo. Te amo muito, queria ter te contado mais”, disse ela.

Francisco San Martin nasceu na Espanha e começou a carreira ainda na infância ao atuar em peças de teatro. Na adolescência, ele se tornou modelo e começou a fazer aulas de atuação. Na vida adulta, ele foi para a TV e o streaming.

Morte de cantor sertanejo

O cantor sertanejo Rodolfo Fáveromorreu aos 33 anos de idade no último sábado, 18. Agora, a possível causa da morte dele veio à tona.

De acordo com informações da emissora EPTV, afiliada da Globo, ele teria falecido em decorrência de uma parada cardíaca. A morte dele foi anunciada por sua equipe nas redes sociais. “É com pesar que comunicamos o falecimento de Rodolfo Fávero”, escreveram, mas sem revelar mais detalhes.

O corpo de Rodolfo foi velado e sepultado no domingo, 19. Logo depois da despedida, a equipe dele agradeceu pelo carinho que a família está recebendo neste momento delicado. “É um conforto saber como nosso Rodolfo é querido. Ele agora está cantando no céu. A nossa voz bruta do sertanejo jamais será esquecida”, afirmaram.

O cantor era conhecido na região de Ribeirão Preto. Ele teve os hits Jeito de Caboclo, Namorada Raíz e Seguindo Seus Passos.

