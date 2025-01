Cantor sertanejo Rodolfo Favero morre aos 33 anos

A morte do cantor Rodolfo Favero, conhecido como 'a voz bruta do sertanejo', foi confirmada no sábado, 18: 'Não é um adeus'

O cantor Rodolfo Favero, conhecido como 'a voz bruta do sertanejo', faleceu aos 33 anos de idade. A informação foi confirmada no sábado, 18, através de uma publicação nas redes sociais do artista.

"É com pesar que comunicamos o falecimento de Rodolfo Favero", diz a publicação. Até o momento, a causa da morte de Rodolfo não foi divulgada. No entanto, de acordo com o site 'Quem', a equipe do cantor informou ao veículo que ele estava internado em um hospital.

Nos comentários da postagem, diversos amigos e fãs lamentaram a partida precoce do artista. "Meus sentimentos aos amigos e familiares. O sertanejo perdeu uma grande voz!", escreveu um seguidor. "Com o coração apertado e os olhos em lágrimas, ainda sem acreditar. Não é um adeus meu amigo, é apenas um ‘até um dia'", disse outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodolfo Favero Oficial (@rodolfo_favero)

Ex-participante do Big Brother morre aos 46 anos

Ex-participante do Big Brother, o ator inglês Paul Danan morreu aos 46 anos de idade. De acordo com a imprensa internacional, a causa da morte não foi revelada. Um amigo apenas informou que ele veio a óbito nesta semana.

"É com pesar no coração que compartilho a notícia trágica da morte de Paul Danan, com apenas 46 anos. Conhecido por sua presença televisiva, seu talento excepcional e sua gentileza extrema, o Paul foi um farol para muitas pessoas. Sua partida vai deixar um vácuo imenso nas vidas de todas as pessoas que o conheceram. Pedimos respeito e privacidade à família, aos amigos e aos colegas de Paul nesse momento difícil. Não faremos novos comentários a respeito no momento", disse ele.

Em seus últimos meses de vida, Paul lidava com os efeitos colaterais do uso de vape. Ele já tinha contado que desmaiou ao perder o ar por causa do uso do aparelho e chegou a ser entubado no CTI com diagnóstico de pneumonia.

Paul Danan participou do Big Brother Celebridades e da novela Hollyoaks, além do reality show Celebrity Island.

