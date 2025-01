Jogador de futebol é encontrado sem vida aos 22 anos após o Natal

O jogador de futebol alemão Luca Meixner faleceu aos 22 anos dois dias após o Natal; clube lamentou a morte inesperada do atleta

O jogador de futebol alemão Luca Meixner faleceu aos 22 anos no dia 27 de dezembro de 2024. A informação foi confirmada através das redes sociais do SSV Reutlingen 05, clube em que o atleta atuava.

Conforme o comunicado divulgado no Instagram oficial, Luca foi encontrado sem vida dois dias depois do Natal. A causa da morte, no entanto, não foi revelada. O clube lamentou a partida precoce do jogador e pediu respeito e privacidade à família do jovem.

"O SSV Reutlingen chora por Luca Meixner. No último fim de semana recebemos a terrível notícia de que nosso jogador Luca Meixner morreu inesperadamente, na sexta-feira, 27/12, aos 22 anos. Toda a família SSV está profundamente abalada e atordoada. Seus companheiros de equipe, todos os conselheiros e funcionários lamentam a notícia e nossos pensamentos estão com sua família, amigos e companheiros. Pedimos que respeitem a privacidade da família do Lucas neste momento difícil", diz a nota divulgada.

O clube alemão realizou um memorial para Lucas Meixner, que atuava como meio-campista no SSV Reutlingen 05 desde 2021. Perto de suas instalações, uma foto do jovem emoldurada juntamente com uma vela também foram colocadas por dirigentes da equipe como forma de homenagem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SSV Reutlingen 05 (@ssvreutlingen05)

Filha do surfista Danilo Couto morre aos 19 anos no Havaí

O surfista de ondas gigantes Danilo Couto está de luto. A filha dele, Tiare Beatriz Couto, faleceu aos 19 anos de idade na virada de ano de 2024 para 2025.

De acordo com o site Globo Esporte, a jovem sofreu um acidente no Havaí na virada de 31 de dezembro para 1 de janeiro, mas a causa do acidente não foi revelada pela família.

Nas redes sociais, Danilo se pronunciou pela primeira vez sobre a morte da filha e prestou uma homenagem para ela. "'Quem tem Deus como império no mundo não está sozinho ouvindo sininhos’. Minha filha, descanse em paz e tranquila, sua missão foi cumprida com excelência, ensinou o verdadeiro amor por onde passou,siga amando ensinando e com sua energia contagiante viva a sua nova jornada divina. Eternamente Te amarei, Tiare Beatriz Couto", afirmou.

Leia também: Boxeador de 35 anos morre dias após vitória