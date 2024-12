Michelle Barros deixa o SBT após o fim do Chega Mais

Michelle Barros assina o fim do seu contrato com o SBT após a emissora tirar do ar o programa Chega Mais

A apresentadora Michelle Barros não faz mais parte do time de talentos do SBT. Nesta sexta-feira, 6, ela assinou o fim do seu contrato após a emissora tirar do ar o programa que ela apresentava, o Chega Mais.

De acordo com a Coluna Gente, da Veja, a comunicadora confirmou que assinou o fim do parceria nesta sexta. “Assinei a rescisão do contrato, que estava em vigor - ao contrário do que muita gente publicou - hoje, sim. E não era PF [Pessoa Física], é relação contratual mesmo”, disse ela, negando os rumores de demissão.

O programa Chega Mais chegou ao fim nesta sexta-feira, 6, de forma discreta. Os apresentadores - Michelle Barros, Paulo Mathias e Regina Volpato - se abraçaram nos minutos finais da edição e se despediram.

O que ela falou sobre a despedida?

Nas redes sociais, Michelle Barros escreveu uma mensagem de agradecimento pelo trabalho. "Foi baitaaaaa legal! Que honra poder fazer parte do projeto de construção de um programa do zero, ter conhecido tanta gente bacana, mega profissional e feito grandes amigos! O @chegamaissbt chegou ao fim e expresso aqui toda a minha gratidão por ter feito parte disso! Um obrigada especial ao time todo! Que orgulho de vocês! Obrigada @regina_volpato! Já a admirava tanto e agora tenho como amiga! Obrigada @paulomathias por tantas risadas e pela parceria incrível! Obrigada aos diretores com quem compartilhamos bons momentos! E MUITO OBRIGADA @sbt e família Abravanel por ter me aberto essa porta!", afirmou.

Outra profissão de Michelle Barros

A jornalista Michelle Barros compartilhou com seus seguidores na rede social uma curiosidade sobre sua vida fora da TV. A comunicadora contou que tem uma profissão fora do jornalismo e surpreendeu ao falar que é formada em Direito.

Ela fez um vídeo tirando dúvidas dos internautas sobre algumas leis e prometeu começar a esclarecer alguns assuntos para ajudar com seu conhecimento de advogada. "Começando uma nova jornada aqui com vocês! Vocês sabem que eu sou jornalista e advogada também, né?! Então, a partir de agora, toda segundona tem resposta a uma dúvida sua sobre direito! É o #MiExplicaDireito esse negócio de direito! Pra gente tirar aquela linguagem burocrática e incompreensível que muito engravatado usa por aí e que não ajuda o povo! Simbora?! (E já abro mais caixinha de perguntas lá nos stories pra vocês mandarem dúvidas para as próximas semanas, falou?)", abriu o canal para esclarecer dúvidas de seus seguidores.

Além de ser advogada além de jornalista, Michelle Barros surpreende em sua rede social ao mostrar que é dona de um corpo musculoso. Diversas vezes, a profissional da área de humanas surpreendeu ao exibir seu físico desenhado na academia.