Michelle Barros revela profissão fora da TV: 'Nova jornada'

Há anos jornalista na televisão, apresentadora Michelle Barros revela em sua rede social que tem outra profissão e anuncia novidade

A jornalista Michelle Barros compartilhou com seus seguidores na rede social uma curiosidade sobre sua vida fora da TV. A comunicadora contou que tem uma profissão fora do jornalismo e surpreendeu ao falar que é formada em Direito.

Nesta segunda-feira, 22, a ex-global, que atualmente está no Chega Mais, do SBT, ao lado de Regina Volpato, fez um vídeo tirando dúvidas dos internautas sobre algumas leis e prometeu começar a esclarecer alguns assuntos para ajudar com seu conhecimento de advogada.

"Começando uma nova jornada aqui com vocês! Vocês sabem que eu sou jornalista e advogada também, né?! Então, a partir de agora, toda segundona tem resposta a uma dúvida sua sobre direito! É o #MiExplicaDireito esse negócio de direito! Pra gente tirar aquela linguagem burocrática e incompreensível que muito engravatado usa por aí e que não ajuda o povo! Simbora?! (E já abro mais caixinha de perguntas lá nos stories pra vocês mandarem dúvidas para as próximas semanas, falou?)", abriu o canal para esclarecer dúvidas de seus seguidores.

Além de ser advogada além de jornalista, Michelle Barros surpreende em sua rede social ao mostrar que é dona de um corpo musculoso. Diversas vezes, a profissional da área de humanas surpreendeu ao exibir seu físico desenhado na academia.

Tempos atrás, logo ao estrear como apresentadora do programa de variedades no SBT, a jornalista recebeu algumas críticas e sofreu ataques. Michelle Barros então se pronunciou e pediu desculpas ao público.

Michelle Barros choca ao mostrar o filho

A apresentadora Michelle Barros impressionou mais uma vez ao exibir um registro raro de seu único filho na rede social. Nesta quinta-feira, 18, a ex-jornalista global iniciou o dia compartilhando um clique com o jovem e chamou muita atenção.

Isso porque, a integrante do Chega Mais, do SBT, surgiu toda estilosa ao lado do moço que se chama Arthur Barros e tem 25 anos. Mamãe coruja, a comunicadora usou o registro para falar que está com saudade do herdeiro. Veja a foto deles aqui.