The Masked Singer Brasil com Eliana: veja detalhes das fantasias confirmadas

A nova temporada de The Masked Singer Brasil, que estreia em janeiro sob o comando de Eliana, na Globo, traz um novo tema para as fantasias

A nova temporada de The Masked Singer Brasil, que estreia em janeiro sob o comando de Eliana, na Globo, traz um novo tema para as fantasias. Em comemoração aos 60 anos da emissora em 2025, as roupas usadas para esconder a identidade dos participantes do reality show serão inspiradas em personagens de novelas.

A informação foi divulgada pela coluna Play, do jornal O Globo nesta quarta-feira, 25. Nazaré (Senhora do destino), Sol (Vai na fé) e Foguinho (Cobras & lagartos) estão entre as fantasias confirmadas.

Esta será a quinta leva de episódios da atração, que estreou em 2021. Priscilla, David Junior, Flay e Silvero Pereira são os vencedores da atração até o momento.

Globo quer usar o BBB 25 como estratégia para alavancar remake de Vale Tudo

Já a 25ª edição do Big Brother Brasilserá a mais longa da história do programa brasileiroe a decisão foi tomada por dois motivos: em celebração aos 60 anos da emissora e para impulsionar o o lançamento do remake de Vale Tudo, marcado para o início de abril.

Conforme noticiado recentemente, a próxima edição deve estrear no dia 14 ou 21 de janeiro, ficando no ar até a última semana de abril ou a primeira de maio. E segundo informações do jornalista Gabriel Vaquer, do portal f5, a decisão foi inspirada na versão argentina do programa, que chegou a ficar seis meses no ar e bateu recordes de audiência.

Com base nisso, a Globo planeja vender a edição como uma das mais atrativas dos últimos tempos e alavancar a estreia do remake de Vale Tudo, que também faz parte das comemorações dos 60 anos da emissora.

A estratégia é estender o BBB, já que é o principal produto de entretenimento da emissora no momento. Além da expectativa em torno do remake do clássico da teledramaturgia, o reality deve atrair um público diferente, que acompanha a novela enquanto aguarda o início do programa.