Globo quer usar o BBB 25 como estratégia para alavancar remake de Vale Tudo

A Globo definiu o planejamento para a 25ª edição do Big Brother Brasil e pretende usar o reality para impulsionar a audiência do remake de Vale Tudo

Faltam 3 meses para acabar o ano e a Globo já definiu o planejamento para a 25ª edição do Big Brother Brasil, com estreia marcada para janeiro. A temporada será a mais longa da história do programa brasileiro e a decisão foi tomada por dois motivos: em celebração aos 60 anos da emissora e para impulsionar o o lançamento do remake de Vale Tudo,previsto para o início de abril.

Conforme noticiado recentemente, a próxima edição deve estrear no dia 14 ou 21 de janeiro, ficando no ar até a última semana de abril ou a primeira de maio. E de acordo com informações do jornalista Gabriel Vaquer, do portal f5, a decisão foi inspirada na versão argentina do programa, que chegou a ficar seis meses no ar e bateu recordes de audiência.

Pensando nisso, a Globo planeja vender a edição como uma das mais atrativas dos últimos tempos. Com isso, o relaity deve alavancar a estreia do remake de Vale Tudo, que também faz parte das comemorações dos 60 anos da emissora.

A estratégia é estender o BBB, já que é o principal produto de entretenimento da emissora no momento. Além da expectativa em torno do remake do clássico da teledramaturgia, o reality deve atrair um público diferente, que acompanha a novela enquanto aguarda o início do programa.

Participação de duplas

Além de ser a temporada mais longa, o BBB 25 terá outra novidade: a participação em duplas. Antes mesmo do BBB 24 chegar ao fim, em abril deste ano, Boninho já havia revelado a dinâmica das inscrições para a temporada, que será em dupla. De acordo com informações do site Gshow, é fundamental que sejam duas pessoas fortemente conectadas por um laço - uma dupla de melhores amigos, tia e sobrinho, mãe e filha, um casal, irmãos, primos, avó e neto.