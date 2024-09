BBB 25: Globo planeja edição mais longa da história; saiba o motivo

Comandado por Tadeu Schmidt, o BBB 25 será a edição mais longa da história do programa no Brasil. Saiba o motivo por trás da decisão da Globo

Em celebração aos 60 anos da Globo no ano que vem, o BBB 25 será o mais longo da história do programa no Brasil. Comandado por Tadeu Schmidt, o reality show terá mais de 100 dias de confinamento, superando o padrão estabelecido desde a 21ª edição.

De acordo com informações do jornalista Flávio Ricco, do portal R7, a próxima edição deve estrear no dia 14 ou 21 de janeiro, ficando no ar até a última semana de abril ou a primeira de maio.

Outra novidade da temporada é a participação de duplas. Antes mesmo do BBB 24 chegar ao fim, em abril deste ano, Boninho já havia revelado a dinâmica das inscrições para a temporada, que será em dupla. De acordo com informações do site Gshow, é fundamental que sejam duas pessoas fortemente conectadas por um laço - uma dupla de melhores amigos, tia e sobrinho, mãe e filha, um casal, irmãos, primos, avó e neto.

Influenciadora expõe bastidores de seletiva do BBB 25: "vou ser cancelada"

Recentemente, uma influenciadora viralizou nas redes sociais ao publicar um vídeo expondo informações sobre os bastidores da nova temporada do reality show comandado por Tadeu Schmidt e dirigido por Boninho.

No Instagram, Larissa Ferreira iniciou a filmagem dizendo “conte uma verdade sobre a seletiva do Big Brother e saia correndo”. Em seguida, ela começou a fazer revelações, saindo correndo logo depois, literalmente.

“A produção cortou todo o banquete das seletivas presenciais de novo. Tem dupla brigando na frente da produção. Pelas perguntas, não vai ter individual, só em dupla. Tá tendo uma tal de ‘brincadeira da colher’ em dupla. Chega, vou ser cancelada", disse ela no vídeo.

Na legenda, ela completou: "Todo mundo já tá falando sobre como está acontecendo as seletivas virtuais e presenciais, então eu vim só soltar umas verdades e sai correndo. BBB25 nem começou e já tá causando intriga, como assim?".