Marlene Mattos responde se pretende assistir ao documentário das Paquitas

Marlene Mattos recusou participar do documentário Pra Sempre Paquitas, do Globoplay. Mas será que ela pretende assistir à produção?

Diretora e ex-empresária da eterna Rainha dos Baixinhos, Marlene Mattos, recebeu o convite para participar do documentário Pra Sempre Paquitas, que está disponível no Globoplay, mas recusou a presença. Mesmo assim, será que ela pretende assistir a produção?

Ao jornal Extra, Marlene disse que ainda não assistiu ao documentário, mas que planeja acompanhar. "Não vi, portanto não falo do que não vi", respondeu. "Não vi, mas pretendo ver quando tiver tempo", continuou ela.

Ao longo da série documental, o nome de Marlene é citado diversas vezes. Ela foi acusada pelas ex-assistentes de palco de Xuxa Meneghel de ter sido abusiva. Atualmente, Marlene é diretora do podcast Café com respostas, apresentado por Zilu Camargo.

Depoimentos

Ainda durante o documentário, Xuxa contou que teve uma reação violenta ao ser xingada por Marlene Mattos. Ela contou que foi chamada por um palavrão e rebateu. "Levantei ela, rasguei a camiseta que ela estava, fiquei com a correntinha que ela usava na mão e bati com a outra mão na parede. Mostrei para ela o sangue e disse: 'Da próxima vez vai ser na sua cara", disse ela.

Então, Xuxa disse que Marlene mudou ao longo do trabalho juntas. "Ela não era assim. Quando a conheci, eu com 20 anos, no Clube da Criança, era outra pessoa do que ela se transformou depois", afirmou.

A apresentadora Ticiane Pinheirotambém falou de Marlene Mattos. Ela confessou que gostaria de ter sido uma Paquita e chegou a escrever uma carta para Xuxa pedindo uma chance como assistente de palco. Mas seu sonho foi barrado pela diretora. Veja o que ela disse!

E a entrevista da pequena, que expressa sua indignação por não ter conseguido participar do Xou da Xuxa, da TV Globo, em 1988, viralizou nas redes sociais. Paulo Mario Martins, roteirista do projeto, falou sobre o assunto em entrevista ao jornal O Globo.