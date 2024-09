A apresentadora Ticiane Pinheiro confessou que gostaria de ter sido uma Paquita, mas seu sonho foi barrado pela diretora Marlene Mattos

A apresentadora Ticiane Pinheiro confessou que gostaria de ter sido uma Paquita. Aos 9 anos, a filha de Helô Pinheiro comandava o programa Balão Mágico na Globo e chegou a escrever uma carta para Xuxa pedindo uma chance como assistente de palco. E ela falou sobre o assunto no documentário, Pra Sempre Paquitas, que está disponível no Globoplay.

Na época, Ticiane, que era morena, participou do Xou da Xuxa e teve sua carta, na qual expressava seu sonho de se tornar Paquita, lida no ar pela apresentadora. Mas seu sonho foi barrado pela diretora Marlene Mattos.

"Ela (a Xuxa) me levou para Marlene e disse: 'A Ticiane queria muito ser Paquita. Ela (Marlene) olhou para mim e falou assim: 'Ahan, Ahan'. Naquela hora, meu mundo caiu. Eu fiquei muito triste. Participei do programa, e fiquei com aquela coisa de menina que tinha um sonho e vê que a Marlene, que era a que mandava em tudo, não quis", relembrou Ticiane.

"Eu acreditava nos sonhos, eu ia atrás, e tinha certeza que eu ia conseguir tudo, como atriz, apresentadora. A única coisa que eu não consegui realizar na vida foi ser uma Paquita de verdade", complementou.

Xuxa choca com revelação após atitude de Marlene

Ainda durante o documentário, Xuxa contou que teve uma reação violenta ao ser xingada por Marlene Mattos. Ela contou que foi chamada por um palavrão e rebateu. "Levantei ela, rasguei a camiseta que ela estava, fiquei com a correntinha que ela usava na mão e bati com a outra mão na parede. Mostrei para ela o sangue e disse: 'Da próxima vez vai ser na sua cara", disse ela.

Então, Xuxa disse que Marlene mudou ao longo do trabalho juntas. "Ela não era assim. Quando a conheci, eu com 20 anos, no Clube da Criança, era outra pessoa do que ela se transformou depois", afirmou.