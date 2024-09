O documentário Pra Sempre Paquitas, no Globoplay, mostra a história das assistentes de Xuxa e o depoimento de uma fã mirim revoltada viralizou na web

O documentário Pra Sempre Paquitas, disponível no Globoplay, revisita a trajetória das assistentes de palco de Xuxa e trouxe um vídeo de uma fã mirim. O depoimento da pequena, que expressa sua frustração por não ter conseguido participar de um programa especial da apresentadora, viralizou nas redes sociais.

No vídeo, um repórter da TV Globo entrevista a criança, que expressa sua frustração por não ter conseguido participar do programa especial que celebrava os 2 anos do Xou da Xuxa, exibido entre 1986 e 1992. Revoltada, a menia diz que estava acordada desde às três da manhã e que isso "não poderia acontecer".

"Eu cheguei aqui três horas da madrugada, isso não pode acontecer. Deixaram o moço entrar e as crianças ficaram. Que Xou da Xuxa é esse? Que Xou da Xuxa é esse?", dispara ela.

O momento foi compartilhado nas redes sociais e os internautas deixaram comentários como "Uma vibe assim: meio pastora, meio sindicalista" e "vou votar nela pra vereadora".

QUE XOU DA XUXA É ESSE? QUE XOU DA XUXA É ESSE??? A voz da revolução! A gente tá encantado com essa mini sindicalista que aparece no documentário "Para Sempre Paquitas"! Diva pelos direitos das crianças! Quem é o ECA perto dela? Liberté, égalité, Xuxé!

Ticiane Pinheiro diz que Marlene frustrou sonho de ser paquita: "Não quis"

A apresentadora Ticiane Pinheiro confessou que gostaria de ter sido uma Paquita. Aos 9 anos, a filha de Helô Pinheiro comandava o programa Balão Mágico na Globo e chegou a escrever uma carta para Xuxa pedindo uma oportunidade como assistente de palco. E ela falou sobre o assunto no documentário, Pra Sempre Paquitas, que está disponível no Globoplay.

Na época, Ticiane, que era morena, participou do Xou da Xuxa e teve sua carta, na qual expressava seu sonho de se tornar Paquita, lida no ar pela apresentadora. Mas seu sonho foi barrado pela diretora Marlene Mattos.

"Ela (a Xuxa) me levou para Marlene e disse: 'A Ticiane queria muito ser Paquita. Ela (Marlene) olhou para mim e falou assim: 'Ahan, Ahan'. Naquela hora, meu mundo caiu. Eu fiquei muito triste. Participei do programa, e fiquei com aquela coisa de menina que tinha um sonho e vê que a Marlene, que era a que mandava em tudo, não quis", relembrou Ticiane.

"Eu acreditava nos sonhos, eu ia atrás, e tinha certeza que eu ia conseguir tudo, como atriz, apresentadora. A única coisa que eu não consegui realizar na vida foi ser uma Paquita de verdade", complementou.