"Que Xou da Xuxa é esse?" Roteirista diz se equipe tentou encontrar menina

No documentário "Pra Sempre Paquitas", do Globoplay, o depoimento de uma menina frustrada por não participar do Xou da Xuxa em 1988 viralizou na web

O documentário Pra Sempre Paquitas, disponível no Globoplay, revisita a trajetória das assistentes de palco de Xuxa e trouxe um vídeo de uma fã mirim. O depoimento da pequena, que expressa sua indignação por não ter conseguido participar do Xou da Xuxa, da TV Globo, em 1988, viralizou nas redes sociais. E Paulo Mario Martins, roteirista do projeto, falou sobre o assunto em entrevista ao jornal O Globo.

Segundo ele, a entrevista não foi exibida na época. "Este material não chegou a ir ao ar. Era uma fita bruta. Por isso ninguém tinha recordação. O repórter estava fazendo "o povo fala". Então, nem tem identificação da menina na imagem. Era o aniversário de dois anos do programa da Xuxa, ao vivo. Tinha muita gente na porta tentando entrar e se formou uma fila imensa. Colocaram uma televisão do lado de fora, na calçada, para as pessoas conseguirem assistir da rua", detalhou.

E continuou: "A Globo fez isso. Há um momento em que a Xuxa sai do Teatro Fênix (na Zona Sul do Rio, onde era feito programa) e sobe nas costas de um segurança para falar com os fãs. A reportagem sobre isso foi exibida, mas a menina só está vindo ao mundo agora".

Paradeiro da mulher

E os telespectadores estão interessados em localizar a pessoa nas redes sociais. Mas, segundo Martins, a equipe decidiu não ir atrás do paradeiro dela. "A gente tinha um recorte muito específico das Paquitas. A história dela era com a Xuxa propriamente. A gente já tinha que dar conta de tanta gente... Seria abrir uma brecha no roteiro e desviar um pouco do nosso foco. Ao mesmo tempo, ficamos seguros de que, como ia viralizar, alguém ia encontrar a menina. Está sendo ótimo, isso criou muito burburinho. Estou doida para conhecer a minimusa", detalhou.