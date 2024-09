Nicolas Prattes comenta sobre personagem em Mania de Você: 'Grande mistério'

Nicolas Prattes deu mais detalhes sobre Rudá, seu personagem em Mania de Você, novela que estreia na Rede Globo no dia 9 de setembro

Nicolas Prattes será Rudá em Mania de Você, novela que estreia na Rede Globo no dia 9 de setembro, substituindo Renascer. Na trama, o ator interpreta o sobrinho de Moema, vivida por Ana Beatriz Nogueira, e contou que chegou a sonhar com a parceria.

"Sonhei com Ana Beatriz uma semana antes de entrar nessa novela. Eu mandei mensagem e falei: ‘Sonhei que a gente estava fazendo uma peça’. Uma semana depois a gente já era Rudá e tia Moema", disse ele.

Em seguida, o ator comentou sobre a personalidade de Rudá. “Rudá tem mania de ficar em paz no primeiro momento da história. Ele tem mania de querer curtir o lugar onde ele vive. É um cara que acorda já sabendo que é feliz, que não acorda com um despertador, não sabe o que que é trânsito intenso, ansiedade da cidade grande. Ele tem mania de honrar o lugar de onde vem, a criação que ele tem, esse é um grande propósito da vida dele”, disse.

Ao que tudo indica, o personagem é bem diferente do ator. “É um cara, no início da história, que ele é bem naquela de contemplar o silêncio de quem mora ali na natureza sabe? Isso é algo que é muito distante de mim, porque eu sou um cara que eu nasci na urbanização. E essa contemplação é algo que vem da sabedoria da tia Moema".

No entanto, Nicolas revelou que não dá para prever o futuro do personagem na trama. “É um grande mistério o Rudá porque, ao mesmo tempo, que ele tem ali o relacionamento com a Luma (Agatha Moreira), desde que eles são crianças, o maior inimigo, o cara que ele não quer ver nem pintado de ouro, é o pai dela. Mas não posso falar mais para não dar spoiler", contou, aos risos.

Declaração

Nicolas Prattes e Sabrina Sato viraram meta de relacionamento desde que assumiram o relacionamento, no início deste ano, e seguem encantando os fãs com cliques da relação. O ator dividiu algumas imagens românticas com a apresentadora e encantou seguidores ao compartilhar uma declaração amorosa a ela, junto das imagens.

"Com o amor da minha vida, tive a surpresa desses dias com os de verdade", escreveu Nicolas na legenda da publicação. O ator mostrou registros de um passeio que fez com a namorada, onde os dois puderam curtir desde um chamego ao por do sol a uma programação radical de surfe, acompanhados também de alguns amigos.

"Te amo demais", reagiu a apresentadora aos cliques.