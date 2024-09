Protagonista de Mania de Você, Gabz confessa: 'Esperava um pouco'

Em contagem regressiva para estreia de 'Mania de Você', a protagonista Gabz e o elenco da novela adiantam novidades da trama

O lançamento de Mania de Você, nova novela das 9 da TV Globo, que estreia dia 9 de setembro, foi marcado pelo clima praiano e por um menu especial capaz de adiantar o que vem pela frente na história de João Emanuel Carneiro (54).

Ao entrar na casa de festas localizada no Jockey Club, no Rio de Janeiro, o convidado era levado para outro lugar, mais precisamente para Angra dos Reis, município no qual a trama é ambientada. “É uma história ousada, que trata de obsessões amorosas, com personagens contraditórios e de muitas facetas, e recheada com traições, sede de vingança e morte, ingredientes com os quais o público já está acostumado”, adiantou o autor, responsável por sucessos como Avenida Brasil.

Depois de fascinar João em seu teste, Gabz(25) garantiu o papel da chef Viola, protagonista da trama. “Quando veio a oportunidade fiquei extasiada, porque não esperava tanto, mas, ao mesmo tempo, esperava um pouco, porque quando a gente batalha muito, acredita, tem fé e se esforça, as coisas acabam vindo”, disse a atriz, que pela primeira vez encabeça o elenco de um folhetim.

Na pele de Luma, amiga e rival de Viola, Agatha Moreira (32) faz sua estreia em uma obra

do novelista. “É um desafio acompanhar a escrita do João porque tudo acontece nessa novela. De todas as cenas que a gente faz, preciso saber quais segredos a gente já sabe, quais ainda não sabe, quais acabaram de desvendar, quais vão desvendar na próxima cena, então para eu não ficar perdida no que a personagem sabe naquele momento, tive que fazer um caderninho de continuidade”, conta a artista, animada.

Além da culinária, as duas têm mais um amor em comum: Rudá, vivido por Nicolas Prattes (27), que se diz nas nuvens em sua se gunda novela do autor. “O texto do João instiga a gente a não dar tudo de

mão beijada para o público porque são muitas reviravoltas. A gente tenta escutar o sussurro do subtexto. Rudá é o personagem mais instintivo e físico que eu já tive”, afirma.

Completando o quarteto protagonista está Chay (32), como Mavi. “Claro, ele é um vilão, isso não tem como negar, mas o público acompanha boa parte dos motivos que tornam ele essa pessoa tão autocentrada”, revela.

Responsável por viver uma das personagens de maior sucesso do autor — se não a maior —, a Carminha de Avenida Brasil, Adriana Esteves (54) será Mércia. “Está me dando mais trabalho que a Carminha porque ela é bem difícil. Ela é muito misteriosa, então a dificuldade que tenho de entender essa mulher, para construí-la, ter criatividade em cima do que o João quer, é um desafio enorme”, define.

Outra que virou queridinha do novelista é Thalita Carauta (41). Após o destaque em Todas as

Flores, ele fez questão de tê-la em seu novo trabalho. “Fico feliz e tensa ao mesmo tempo, porque é uma responsabilidade honrar um convite, uma confiança que a pessoa está depositando em você, e é uma responsabilidade com o público também, do que a gente vai entregar.”

Em sua terceira novela do autor, Eliane Giardini (71) surge luxuosa na pele de Berta. “Uma das coisas

boas de começar um trabalho novo é o processo incrível da caracterização. Vai se montando uma nova pessoa e você vai vendo o personagem se formando”, conta.

De volta ao horário nobre após 13 anos, Mariana Ximenes (43) não poderia estar mais feliz. Com a Isis, ela não só reencontra com João e com o diretor artístico Carlos Araujo, como também vive mais uma vilã.

“Estou feliz, porque é uma conjuntura, essa turma que está comigo é especial. Fiz um personagem muito legal em Amor Perfeito, a Gilda, foi quase um treinamento para chegar à Isis, que é diferente, contemporânea, tem um outro tom”.