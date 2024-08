Maisa fala pela primeira vez de experiência traumática: 'Dia mais triste'

Pela primeira vez na TV, Maisa fala sobre ter vivenciado experiência traumática de "quase morte" em incêndio com os amigos

Nova atriz da Globo, Maisa foi à mansão de Eliana para conceder uma entrevista ao Fantástico que foi ar neste domingo, 04. As ex-funcionárias do SBT celebraram a nova fase de suas carreiras e conversaram sobre vários assuntos, inclusive, a loira relembrou o episódio traumático que a jovem vivenciou no último ano ao lado de seus amigos.

Na ocasião, a famosa escapou de um incêndio, que atingiu um apartamento no 26º andar de um edifício na zona norte do Recife, em Pernambuco. Maisa recentemente até postou algumas fotos em que aparece ao lado dos amigos que também estavam no local e refletiu sobre ter "renascido".

Para Eliana, ela tentou contar como foi o momento e até pediu desculpas se falasse coisas sem sentido, pois, relembrar o momento a deixa confusa. "De longe foi o dia mais triste da minha vida e também o dia mais feliz, porque eu renasci com pessoas que amo muito. Então, é a primeira vez que eu falo sobre isso", disse Maisa.

O incêndio teria sido causado por um curto-circuito no ar-condicionado e teria dado início ao fogo. O aparelho estava em um dos quartos do local, que fica em um corredor com quatro cômodos.

