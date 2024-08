Eliana e Maisa mandam recado para Silvio Santos na Globo

Sabendo da internação de Silvio Santos, Eliana e Maisa mandam mensagem para o ex-patrão e emocionam ao falarem sobre ele

Novas contratadas da Globo, as exs-apresentadoras do SBT, Eliana e Maisa, sugiram juntinhas em uma entrevista no Fantástico neste domingo, 04. Em sua mansão, a loira recebeu a jovem para bater um papo e, depois de conversarem, elas emocionaram ao falarem de Silvio Santos.

Sabendo que o dono do baú está internado para cuidados médicos, as duas mandaram um recado para ele e demonstraram muita gratidão pelo comunicador. Eliana e Maisa então aproveitaram a oportunidade de estarem juntas na televisão para fazer um agradecimento para o ícone da TV brasileira.

"Gostaria muito, nesse momento, já que estamos unidas aqui, em gratidão a tudo que a gente viveu, que a gente pudesse mandar boas energias pra ele nesse momento e que tudo fique bem. Silvio, as nossas orações, o nosso carinho, o nosso respeito sempre. Deus te abençoe e volte logo pra sua casa, tá?", disse Eliana bastante emocionada

Maisa então completou: "Silvio, não tenho palavras pra expressar minha gratidão por você, pela sua família, por tudo. E tô sempre torcendo por você, mandando boas energias. Você está nas minhas orações".

Nos últimos dias, o SBT emitiu uma nota esclarendo o estado de saúde de Silvio Santos. "O SBT informa que ao contrário do que está sendo especulado na imprensa, o comunicador Silvio Santos não se encontra em estado crítico de saúde. Silvio Santos segue no hospital apenas para cuidados médicos necessários, sendo medicado para sua pronta recuperação", diz a nota enviada pela assessoria a CARAS.

É bom lembrar que o apresentador foi diagnosticado com H1N1 em julho e precisou ficar internado. Ele retornou ao hospital na última quinta-feira, 1º, para realizar exames de imagem. Na manhã do último sábado, 03, o jornal 'O Globo' informou que o quadro de saúde do dono do SBT inspirava cuidados da equipe médica. Além disso, o hospital estaria fazendo "blindagem total"

Eliana e Maisa na Globo

Enquanto Eliana participará de alguns programas da Globo apresentando, Maisa foi contratada para viver uma vilã na próxima novela das seis, Garota do Momento, que tem previsão de estrear nos próximos meses.

"Nem parece real! Faz uns meses que comecei essa conversa. Fiquei muito feliz com o convite, chorei de felicidade. A parte mais doida é não poder contar nada para ninguém, ainda mais que sou unida com minhas amigas. Guardei esse segredo por meses. Contei para eles agora e está todo mundo empolgado para ter uma casinha no Rio de janeiro. Vai ser incrível. Fiz duas novelas na vida, faz muito tempo que não faço uma novela e eram infantis. Agora é outra pegada", avaliou Maisa ao participar do Mais Você.