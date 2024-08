SBT desmente boatos sobre quadro de saúde de Silvio Santos

A assessoria de imprensa do SBT se pronunciou sobre as informações de que Silvio Santos esteja em estado crítico; leia a nota

O apresentador Silvio Santos, de 93 anos, está internado no Hospital Albert Einstein e não se encontra em estado crítico de saúde. A informação é da assessoria de imprensa do SBT.

"O SBT informa que ao contrário do que está sendo especulado na imprensa, o comunicador Silvio Santos não se encontra em estado crítico de saúde. Silvio Santos segue no hospital apenas para cuidados médicos necessários, sendo medicado para sua pronta recuperação", diz a nota enviada pela assessoria a CARAS.

Silvio foi diagnosticado com H1N1 em julho e precisou ficar internado. Ele retornou ao hospital na última quinta-feira, 1º, para realizar exames de imagem. Na manhã deste sábado, o jornal 'O Globo' informou que o quadro de saúde do dono do SBT inspirava cuidados da equipe médica. Além disso, o hospital estaria fazendo "blindagem total"

Boni revela apelido inusitado de Silvio Santos

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, abriu o coração e falou sobre sua ótima relação com Silvio Santos. Em entrevista ao 'Flow Podcast', o ex-diretor da TV Globo ainda revelou que o dono do SBT ganhou um apelido inusitado no início da carreira como apresentador.

De acordo com Boni, devido a beleza e habilidade de comunicação, Silvio passou a ser chamado de 'o perú que fala'. "O Silvio era bem falante, com uma voz linda e ele era bonito, o auditório batia palma para o comercial e ele ficava vermelho. Então o apelido do Silvio Santos naquela época era 'o perú que fala'. Isso ele não conta para ninguém, mas eu sei que era", completou o pai do diretor Boninho.

Em seguida, o veterano disparou elogios ao comunicador, que está afastado das telinhas desde 2022, e o descreveu como uma 'pessoa brilhante'. "O Silvio fez uma brilhante carreira, que de locutor passou a ser empresário, teve uma rede de televisão pela habilidade política e pelo peso da popularidade dele [...]". Saiba mais!