Xand Avião renova os votos de casamento com a esposa, Isabele Temoteo

O cantor Xand Avião renovou seus votos com a esposa, a influenciadora Isabele Temoteo, com quem se casou há 10 anos. Veja as fotos!

O cantor Xand Avião renovou seus votos com a esposa, a influenciadora Isabele Temoteo, com quem se casou há 10 anos. O evento foi realizado no Mosteiro dos Jesuítas, no Ceará, e teve Jorge Vercillo como atração da festa. Agora, ela compartilhou em seu perfil no Instagram um álbum da cerimônia.

Para a ocasião, o casal e os filhos usaram chinelos de dedo. “Eu não sei qual o propósito Deus tens para mim, mas estou aqui de braços abertos para receber qualquer chamado. Foi inacreditável tudo que vivenciamos. Todos os momentos, os sim que todos deram e a renovação de nossos votos, transcenderam tudo o que eu um dia poderia imaginar", iniciou. ela na legenda.

"Em cada detalhe eu senti o Espírito Santo e o agir de Deus de forma poderosa e transformadora. Foram momentos de entrega, onde meu coração foi preenchido por uma paz indescritível e um amor que só Ele pode dar”, continuou.

E finalizou: “Tudo fez sentido. Cada lágrima de alegria me deu ainda mais certeza de que o verdadeiro significado está em seguir ao lado Dele, guiados por Sua luz. Saí renovada, com uma fé ainda mais forte e uma gratidão que palavras jamais conseguirão expressar. E para fazer a gente chorar ainda mais, Enzo e Bella foram só para nos entregar as alianças. A sensibilidade deles, meu Deus, muito obrigada".

Vale lembrar que Xand e Isabele são pais de Enzo e Isabella. O cantor também é pai de Águida Hadassa e Adryan Alexandre.

Veja as fotos:

Xand Avião usou as redes sociais nesta segunda-feira, 11, para comemorar uma data muito especial. O cantor completou 10 anos de casado com Isabele Temoteo e celebrou mais um ano de união com uma bela mensagem.

Em seu perfil no Instagram, o artista recordou algumas fotos de quando os dois se casaram e também incluiu registros atuais e se declarou para a amada. "11.11: São 10 anos ao seu lado e o coração ainda bate mais forte a cada dia", começou o texto. Veja o que ele disse!

