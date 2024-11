Além da festa, Bruna Biancardi e Neymar vieram ao Brasil por outro motivo

Bruna Biancardi revela que viagem ao Brasil foi motivada por compromissos profissionais de Neymar, e não apenas pela festa de Mavie

No próximo sábado, 9, o jogador de futebol Neymar Jr. e a influenciadora digital Bruna Biancardi celebram pela segunda vez o primeiro aniversário da filha, Mavie, com um festão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde o atleta possui uma residência em um condomínio. Contudo, nesta sexta-feira, 8, a modelo contou que a viagem ao Brasil foi inicialmente planejada por outro motivo.

Nos stories do Instagram, ela contou que a viagem foi programada por causa dos compromissos profissionais do jogador. Com isso, conciliaram a data da comemoração. No entanto, os planos mudaram depois que o jogador sofreu uma lesão e precisou passar por um novo processo de reabilitação.

“Na verdade não viemos para o Brasil para a festa da Mavie. Nessa data já estaríamos no Brasil, porque o pai dela ia jogar com a Seleção. Então nós marcamos a festa dela para uma data que já estaríamos aqui, no dia em que ele teria antes de se juntar com a seleção”, detalhou.

“E aí foi por isso que a gente marcou essa data para o aniversário dela, que já passou faz um mês, mas a gente tentou conciliar. No final ele não vai jogar com a seleção mas teria esses dias com todo o restante do time. E aí viemos para o Brasil conforme já estava combinado e vamos fazer a festinha dela para comemorar com os amigos e a família”, complementou.

Mau tempo

Em outro momento, Bruna Biancardi se mostrou preocupada com as chuvas na região. Nos stories do Instagram, ela gravou o mau tempo do Rio de Janeiro. "Já pode chover tudo hoje, tá? Porque amanhã não queremos chuva por aqui", escreveu a modelo no story. De acordo com informações do portal Climatempo, a previsão do tempo para Mangaratiba é máxima de 25ºC, mínima de 18ºC, e previsão de chuva para a manhã e início da tarde.

