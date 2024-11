Virginia e Zé Felipe encantam ao mostrarem momento com José Leonardo

Em mansão em Magaratiba, no Rio de Janeiro, Virginia e Zé Felipe encantam ao registrarem momento com o filho caçula José Leonardo

O filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo, de dois meses, encantou ao surgir em novas fotos com os pais na rede social. Nesta terça-feira, 12, a influenciadora digital postou os registros com os seus "Zés" e esbanjou muito amor na publicação.

Curtindo alguns dias de folga em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, a empresária registrou o momento especial com o herdeiro caçula no colo e seu marido. Virginia Fonseca então usou os cliques fofíssimos para dar um ótimo dia para seus milhões de seguidores.

"Bom dia com amor, meus 2 Zé que Deus abençoe nosso dia", escreveu a loira na legenda ao aparecer dando muito carinho para o terceiro filho com o cantor.

Ainda nesta segunda-feira, 11, Virginia Fonseca encantou ao mostrar a carinha que o bebê faz ao conversar com ele. Na última semana, a famosa fez o mesversário do bebê com o tema de Power Rangers. Vestido com um macacão do personagem, ele deu outro show de fofura em uma série de fotos. Além dele, Poliana Rocha também ganhou uma festinha especial no mesmo dia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia se surpreende com foto de Maria Alice e José Leonardo

A influenciadora digital Virginia Fonseca ficou encantada e não deixou de mostrar para os seguidores uma foto fofíssima que recebeu de dois de seus três filhos. Recentemente, ela postou o registro da primogênita, Maria Alice, de 3 anos, com José Leonardo, e chamou a atenção.

Isso porque, a duplinha apareceu sorrindo para a câmera e esbanjou todo seu charme. Apesar de não ter aparecido no clique dos irmãos, Maria Flor, de dois anos, foi muito citada nos comentários por fazer falta. Outro ponto levantado foi a forte semelhança entre Maria Alice e o menino. Veja a foto aqui!

