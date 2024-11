Poliana Rocha chega aos 48 rodeada pelo amor dos netos: 'Dá sentido à vida'

Esbanjando jovialidade, Poliana Rocha revela à CARAS Brasil como pretende comemorar seu aniversário nesta quarta-feira, 13

Conhecida por pelo menos 9,5 milhões de brasileiros como Poliana Rocha, a jornalista chega aos 48 anos nesta quarta-feira, 13, esbanjando jovialidade e recebendo muito amor —principalmente dos três filhos de Virginia (25) e Zé Felipe(26), seu netos, que a conhecem como vovó Poli. Para ela, o momento chega carregado de reflexões e gratidão.

"Estar perto deles traz uma renovação de energia e uma felicidade única. Cada momento que passamos juntos é especial, pois eles têm uma maneira de ver o mundo que me inspira e me ensina constantemente. Ver a família crescer e poder compartilhar momentos com eles dá um sentido ainda mais profundo à vida", conta Poliana Rocha , em entrevista à CARAS Brasil.

Neste ano, a jornalista fez uma comemoração antecipada para a data especial. Na última sexta-feira, 8, ela celebrou a data com o marido, Leonardo(61), o filho, a nora e os netos, Maria Alice (3), Maria Flor (2) e José Leonardo, que completou dois meses de vida na data. Para esta quarta, ela pretende passar o dia com a mãe, Eponina Rocha (83), que viaja de Belo Horizonte, em Minas Gerais, para a visitar.

"Neste ano, percebo que estou mais reflexiva e, ao mesmo tempo, muito mais agradecida. É uma chance de renovar a esperança e buscar, com ainda mais força, aquilo que realmente traz sentido e felicidade para a minha vida", acrescenta.

A influenciadora digital diz que, apesar de ser algo desafiador lidar com a passagem do tempo, entende que é um privilégio envelhecer a cada dia. "O segredo está em abraçar estas transformações com gentileza e gratidão." Abaixo, Poliana Rocha dá mais detalhes sobre o dia especial e comenta sobre os desafios de envelhecer. Leia trechos editados da conversa.

Como está sendo completar mais um ano de vida e entrar em um novo ciclo?

Estou sentindo uma mistura de emoções. Neste ano, percebo que estou mais reflexiva e, ao mesmo tempo, muito mais agradecida. Na verdade, é uma chance de renovar a esperança e buscar, com ainda mais força, aquilo que realmente traz sentido e felicidade para a minha vida.

Você vai celebrar essa data especial com os familiares e amigos?

Este ano será atípico, pois eu já comemorei antecipadamente com a família, uma vez que a minha agenda não estava coincidindo com a deles. No dia do meu aniversário, eu celebrarei com a minha mãe, que virá de Belo Horizonte para passar comigo.

Você lida bem com a passagem do tempo?

É algo desafiador. A passagem do tempo traz mudanças inevitáveis, físicas e emocionais, e até mesmo de perspectiva de vida. Porém, o segredo está em abraçar estas transformações com gentileza e gratidão. Cada fase tem a sua beleza, e saber apreciá-las faz com que o tempo se torne um aliado, e não um adversário. É importante também lembrar que envelhecer é um privilégio.

Você é um exemplo de autoestima e beleza para muitas mulheres. Como você cuida de si mesma?

Cuidar de mim mesma é algo muito pessoal, mas essencial para fortalecer a autoestima e a autoconfiança. Eu pratico atividade física de três a quatro vezes por semana, faço terapia semanalmente, me alimento bem e mantenho uma rotina de cuidados com a minha pele. Estou sempre atenta à minha saúde emocional e procuro reservar uma parte do meu tempo para descansar quando sinto necessidade. Além disso, sempre que possível, eu reservo um momento para fazer o que gosto. Acredito que esse seja o caminho para o autocuidado e para que eu me sinta bem comigo mesma.

É impossível não falar da sua linda relação com os seus netos. Como é poder completar mais um ano de vida ao lado deles?

Completar mais um ano de vida ao lado dos meus netos é, sem dúvida, uma das maiores alegrias. Estar perto deles traz uma renovação de energia e uma felicidade única. Cada momento que passamos juntos é especial, pois eles têm uma maneira de ver o mundo que me inspira e me ensina constantemente. Ver a família crescer e poder compartilhar momentos com eles dá um sentido ainda mais profundo à vida. Eles são uma das maiores bênçãos, e celebrar mais um ciclo com essas fofuras torna tudo ainda mais especial.

