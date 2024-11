Destaque no Teleton, Tiago Barnabé reforça amizade com Eliana: 'Ela está feliz na Globo e eu também'

Em entrevista à CARAS Brasil, Tiago Barnabé conta expectativas para o encerramento do Teleton e celebra trabalho no Domingo Legal após saída de Eliana

Tiago Barnabé (37) não esconde a comoção em fazer parte do encerramento do Teleton 2024. Para o humorista, intérprete da personagem Narcisa, o convite reforça seu laço de confiança com o SBT, casa em que ele continuou após a saída de Eliana (51) —de quem foi braço direito por anos na TV.

"Cada vez que recebo um convite tão especial, ainda mais sendo pai, fico muito comovido e meu coração se alegra em saber que estamos unidos na informação, intenção de bater a meta e levando humor", diz o ator, em entrevista à CARAS Brasil. "Estamos construindo uma nova história, e sempre vou carregar tudo que aprendi com a Eliana. Ela está feliz na Globo e eu também estou feliz aqui."

Após a apresentadora deixar a emissora de Silvio Santos (1930-2024), Barnabé passou a fazer parte da equipe do Domingo Legal, ao lado de Celso Portiolli(57). Para ele, a parceria surgiu naturalmente e mostrou o carinho que a casa tem com seu trabalho e trajetória.

O artista subirá ao palco do Teleton, que acontece nesta sexta-feira, 8, e sábado, 9, e participará do encerramento do programa beneficente. Ele aproveita para reforçar a importância da campanha, que já alcança sua 24ª edição, reunindo grandes nomes da TV como Maisa (22), Xuxa(61), Eliana e Fátima Bernardes (62).

"[A campanha tem] importância total. Muda a vida todos que necessitam do tratamento e acompanhamento da AACD e, nós, aqui do outro lado, juntos com os nossos fãs temos uma parceira e uma missão em ajudar o próximo", acrescenta. "É uma responsabilidade grande [estar no palco], ainda mais no horário nobre e com tantos nomes de peso."

Abaixo, o humorista e ator dá mais detalhes sobre seu novo momento no SBT, agradece a parceria que vem conquistando no programa Domingo Legal e reforça a amizade com a apresentadora Eliana. Confira trechos editados da conversa.

Como está essa sua nova fase dentro do SBT?

Muito feliz. O SBT me trata como um grande artista e um filho da casa. O carinho e o cuidado da produção do Domingo Legal e da direção comigo é tão grande que parece que já estou com eles há anos. Celso Portiolli é espetacular, e vem mais novidades por aí!

Você vem se destacando muito e sendo bastante comentado pelo público, tem percebido também esse carinho?

Muito! Foram 12 anos com a minha amiga Eliana aos domingos e continuo aos domingos. O nosso público é família, e, por onde passo neste Brasil, venho recebendo este carinho e apoio. Isso só me motiva a fazer cada fez mais.

Você diria que no Domingo Legal está podendo mostrar um outro lado seu?

Sim. O Celso é da bagunça [risos]. Os programas são de perfis diferentes, o problema é que eu preciso me policiar para não falar algo que não seja legal por estar em um programa ao vivo, e ter mais atenção. Não tem como cortar não é gravado [risos]. Juntou eu e o Celso, vira fundão da classe [risos].

Foram anos ao lado da Eliana e agora aparenta que você vive uma fase de transformação na carreira...

Exatamente! Tudo está sendo pensando com muito carinho para que eu me sinta confortável, e eu estou mega feliz com tantas coisas que eles estão criando para mim. Celso me deixa muito a vontade. Ela [Eliana] está feliz na Globo e eu fico tão feliz em saber que ela está bem lá! Ela é minha amiga de anos de história. Eu também estou feliz de estar na família Domingo Legal, ao lado do querido amigo Celso Portiolli. Vem muita coisa boa por aí, dentro do SBT.

